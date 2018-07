Noche para cantarle “A mis Fortines Gauchos”

Mañana viernes se presentará el espectáculo solidario “A mis Fortines Gauchos”, con la actuación estelar de Pitín Zalazar. La notable velada se llevará a cabo en la peña Gauchos de Güemes (Uruguay 750), a partir de las 21.

La cartelera artística también contará con la presensia de: Marina Cornejo, Samira Plaza, Carlos Moreno, Pilo Pereyra, y Arrueta y Los Salamanqueros (Jujuy).

Una velada con la música tradicional, plagada de guitarras, bombos y violines.

El invitado especial será Pitín Zalazar. “No sé si tengo buena voz, me expreso con el corazón, mi mensaje vislumbra sentimiento, tierra y amor. En el balance general de mi carrera estaré eternamente agradecido, porque recibí más de la cuenta, los intereses corrieron a mi favor. La amistad es el mejor contrato que logré en más de cuatro décadas. Mi posición siempre fue de respeto, honestidad y humildad”, estas fueron las palabras del folclorista.

Es el autor de varias canciones de su repertorio y al respecto cuenta: “Me gusta componer, pero jamás incluí más de cuatro temas en mis discos. Tengo un enorme respeto por nuestros poetas, autores y compositores. Sé que mi lenguaje es el canto”, aseveró.

Luego de sus años con Las Voces de Orán, desde 2001 decidió encaminar su carrera como solista. “Primero grabé un disco para mi familia y para mí con un título que resumía mi realidad: ‘Si el corazón me lo pide’. El público no dudó en aceptarlo y eso me motivó a abrazar aún más fuerte a mi guitarra”, concluyó Pitín.

Sus raíces no le permiten opción, el folclore lo lleva impregnado en la piel. Su inocencia aún se mezcla con su ímpetu y cristalizan un talento importante para el mencionado género musical. Marina Cornejo tiene 21 años y empezó a recoger aplausos y elogios a lo largo y ancho de la provincia. Ella también será parte de la cartelera de esta noche.

“Me inculcaron mis raíces bien salteñas desde chica. Luego fuí incurcionando los pasos de mi tío abuelo Abel Mónico Saravia a través de sus composiciones folclóricas. Sin dudas, que su sabiduría y humildad fue una motivación imensa para sumergirme en esta profesión. Cada día que pasa me enamoro más de sus grandes creaciones, un hombre que amo profundamente el campo”, aseguró Cornejo.

“Salí paisana de la tradición en Rancho El Torito, en la localidad de Campo Quijano; también paisana provincial y así junto a la Agrupación Tradicionalista de Salta Gauchos de Güemes recorrí las distintas provincias del territorio nacional. Me quedaron grabados los viajes a Corrientes y Chaco. La frutilla del postre fue cuando me fuí a la ciudad boliviana de Tarija, en condición de paisana nacional, representando a Argentina y a mi Salta querida. Tuve la oportunidad de hacer conocer mis pagos a través de lo que me gusta hacer que es cantar y bailar folclore”, agregó Marina.