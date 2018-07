Del Potro ganó y sigue avanzando en Wimbledon

Juan Martín Del Potro derrotó este jueves a Feliciano López por un contundente 6-4, 6-1 y 6-2 para acceder a la tercera ronda de Wimbledon.

Luego de imponerse al español, el tandilense se las verá ante el francés Benoit Paire. Una sola vez se enfrentaron en el circuito y fue triunfo para el europeo en el Masters 1000 de Roma 2013 que se juega sobre polvo de ladrillo.



Could this be @delpotrojuan's year?



The Argentine races into the third round, where he'll face Benoit Paire next, with a 6-4, 6-1, 6-2 win over Feliciano Lopez#Wimbledon pic.twitter.com/ZgGX52eGil