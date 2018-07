La balanza comienza a inclinarse a favor de Sampaoli

Ninguno se merece el perdón, pero el balance de un desastrozo Mundial de la Selección argentina en la tierra de los zares comienza a despegar de toda la responsabilidad al personaje más cuestionado: Jorge Sampaoli.

Es que el DT de la celeste y blanca, duramente criticado antes, durante y después de la cita de Rusia, comenzó a recibir apoyos.

La falta de liderazgo y el armado del equipo por parte de los principales referentes le jugaron en contra cuando tuvimos que preparar la valijas para volvernos de Rusia. Después llegó la presión de la AFA, máxima responsable del fracaso, para que abandone el cargo, pero los US$ 20 millones que están en danza le juegan a favor, para hacer tiempo.

Pero lo cierto es que ayer, el presidente de Lanús, Nicolás Russo fue tajante: “Si Sampaoli no se quiere ir, hay que respetarle el contrato y si está convencido de revertir esta situación, soy partidario de que siga”, para insistir que “el problema de la Selección argentina no fue solo Sampaoli. Los jugadores tuvieron mucha incidencia, es un derecho adquirido, pero está mal”.

Estas declaraciones se sumaron a la del “exnormalizador” de AFA, Armando Pérez, quien disparó un misil sobre “Messi y Cía.”.

“Cuando uno nombra a un gerente, el gerente es el que manda. Si yo le pregunto al empleado qué hacer... Yo le recomendé a Bauza que no lo vea a Messi, que tome las decisiones como técnico, pero era muy difícil abstraerse de un grupo que estaba formado. Messi es un ejemplo”, aclaró.

“Este grupo se comió muchos técnicos, con Sampaoli quedó más que demostrado que pasó lo mismo”, resaltó el exdirigente. “Cuando Sampaoli hizo el contrato sabía este resultado, por eso propone que su Mundial es el de Qatar”, explicó en tono cuestionador.

Pero, es un cuestionamiento o parte del soñado plan de muchos extécnicos.

Y sí, los últimos referentes de la Selección, los mismos de Brasil 2014, tuvieron mucha responsabilidad, porque aunque esté el mejor del mundo, son solamente jugadores.

Solo para recordar. La Selección no levanta una copa hace 25 años, cuando en la Copa América jugada en Ecuador le ganó a México 2 a 1 con doblete de Gabriel Batistuta un 4 de julio de 1993.

Pero claro, también hubo un técnico con mucho carácter, como fue el “Coco” Basile.

Haciendo un balance, entre junio de 2014 y junio de 2018 pasaron por la dirección técnica Alejandro Sabella, Gerardo Martino, Edgardo Bauza y Jorge Sampaoli. Cuatro técnicos en cuatro años, solo uno menos que en los 30 años que transcurrieron entre 1974 y 2004, cuando dirigieron el “Flaco” Menotti, el “Narigón” Bilardo, Basile, el “Káiser” Daniel Pasarella y el “Loco” Bielsa. El rosarino es el último técnico que llegó a un Mundial con un ciclo completo de cuatro años. Desde entonces los entrenadores entraron y salieron.

Los fracasos son compartidos, aunque por lo general se busque “la paja en el ojo ajeno”. Desde la mediocridad dirigencial de la AFA, pasando por el “sindicato” de mundialistas y la falta de liderazgo de los técnicos, todos son responsables, aunque cada uno haga su negocio y haya poco amor por la camiseta.