Gustavo Esusy: “Elegimos la provincia porque tiene un mix interesante entre pasajeros receptivos y emisivos”

Después de un trabajo en conjunto del Ministerio de Turismo de Salta y el Ministerio Transporte de Nación, se logró finalmente que Copa Airlines adquiera la ruta Salta-Panamá.

Luego, vino el estudio que realizó la aerolínea para conocer el mercado provincial, cuáles eran las oportunidades que ofrecía la provincia y el norte del país.

Desde la aerolínea, entendieron que esa ruta generaba una oportunidad para conectar a toda la región norte con Panamá. “La visión de Copa es clara y dice que queremos ser la aerolínea líder de latinoamérica, conectando norte, sur, centroamérica y caribe a través de Panamá”, comentó Gustavo Esusy, Gerente Regional del Mercosur de Copa, en una entrevista para El Tribuno.

Copa es una línea aérea panameña, que tiene 71 años de antigüedad, y hace 19 años llegó tímidamente a Sudamérica. Empezaron con tres vuelos por semana a San Pablo y cuatro a Buenos Aires y la expansión vino rápidamente.

“Lo hicimos porque hay un plan de negocios por atrás que plantea este crecimiento”, añadió el representante de la línea panameña, que llegó a la provincia para lanzar oficialmente la ruta Salta-Panamá, que tendrá dos frecuencias semanales, los jueves y domingo a las 2.41. El vuelo inaugural partirá el próximo 13 de diciembre.

¿Cómo llega Salta a convertirse en el destino número 80 de Copa?

Siguiendo este plan de la famosa revolución de los aviones que lleva la bandera del ministro Guillermo Dietrich y el ministro de Turismo Gustavo Santos. Nosotros teníamos cubierto un pedazo de país y empezamos a extender oportunidades.

En marzo trajimos una misión de nuestro equipo de planeamiento de rutas para que conozcan la región. Se hizo el análisis y entendimos que el norte tenía una oportunidad. Elegimos Salta para anunciar el primer vuelo porque tiene un mix interesante entre pasajeros receptivos y emisivos.

¿Ese turismo receptivo que tiene la provincia inclinó la balanza en favor de Salta? En un principio se hablaba de que había posibilidad de que se instalen en Tucumán.

Nosotros creemos en la conectividad aérea de la ciudades y creemos que ambas ciudades tienen oportunidad. Decidimos anunciar Salta primero porque creemos que tiene muchas más oportunidades que Tucumán en cuanto al turismo receptivo.

Ustedes tienen una provincia hermosa, culturalmente rica, naturalmente atractiva y creemos que eso puede ayudar a la balanza comercial del turismo en Argentina, pero seguimos analizando oportunidades. Creemos en la conectividad, queremos una Argentina conectada. La gente del norte a elegido a Copa para conectarse y sabemos que, cuando le proponemos el vuelo en el fondo de su casa, hace que lo adopte y lo quiera como propio porque el día que ustedes tengan la oportunidad de ir desde América del Norte y llegar a Salta, no van a querer conocer otra historia.

¿Cuándo llegaron al país, estaba en los planes de la empresa desembarcar en Salta?

En el plan de negocios, naturalmente primero estaba Buenos Aires, después Córdoba, Rosario y Mendoza. Siempre después estaba Salta, en esa línea de pensamiento. La demora tiene que ver con la política aerocomerciales.

¿Qué cambios hubo en la política aerocomercial en estos dos años?

El país y el ministro Dietrich tomaron la bandera al decir queremos un país conectado, tanto domésticamente como internacionalmente. Recientemente, la política de la revolución de los aviones hizo un crecimiento en la oferta de vuelos desde el país. Otras provincias están creciendo y yo celebro eso porque creo que la conectividad aérea es un motor de la economía porque genera negocios y empleo además de transportar pasajeros.

Como persona que está dentro de la industria aerocomercial, ¿qué opinión tiene sobre la decisión del Gobierno de eliminar el piso tarifario para los pasajes aéreos?

Yo creo que es parte de lo que hacía falta. El mundo se mueve así, la industria se mueve así. Antiguamente, las tarifas internacionales también eran reguladas y hace muchos años que no. Nosotros no volamos doméstico en Argentina pero, como argentino, lo celebro.

¿Qué ventajas tendrá el salteño al usar esta ruta?

Van a poder salir desde Salta en la madrugada y en 5.40 horas llegar a Panamá. Eso se traduce en que a las 11 de la mañana, estás con los pies en una playa en el caribe, a las 3 de la tarde en New York, en Canadá o al mediodía en California. A la vuelta, llegaste a tu casa, dormís y al otro días vas a trabajar, o sea que optimizaste tu tiempo de vacaciones.

¿Qué nivel de ocupación piensan tener?

Nosotros esperamos que la ocupación sea la misma que tenemos en Argentina, que son niveles muy altos. Obviamente por tamaño de población y de mercado acá empezamos con dos frecuencias semanales pero el Gobierno nacional ha autorizado hasta el doble de frecuencias, con lo cual esperamos que el salteño y la gente del norte nos acompañen para poder crecer esa operación.

¿Ya tienen la tarifa base?

A partir del sábado van a estar disponibles en todas las agencias de viajes y en la página copaair.com, las tarifas y los vuelos para la compra. Las tarifas dependen de los destinos y de las fechas de viaje, pero sí tenemos una tarifa introductoria, casi te diría de agradecimiento al pueblo de Salta, que durante mucho tiempo se iba a Córdoba, o a Asunción a tomar el vuelo para llegar a Panamá. Lanzamos una tarifa de 498 dólares con impuestos. Algo importante para destacar: sabemos que el pueblo de Salta es muy católico y el 18 de enero es la Jornada Mundial de la Juventud en Panamá. El papa Francisco va a estar y obviamente de todo el país nos han estado pidiendo cupos y vuelos para esa fecha. Creo que es una oportunidad para que el salteño qué quiere ir a ver al papa Francisco lo pueda hacer a través de los vuelos de Copa y tener la oportunidad de participar de ese evento mundial.

La llegada de Copa también genera la expectativa de puestos de trabajo. ¿Van a tomar personal en la provincia?

Nosotros en las ciudades donde nos instalamos, contratamos un equipo de aeropuerto y un equipo comercial. Si los salteños quieren enviar su CV, lo pueden hacer a: RRHHinter nacional@copaair.com.

¿Piensan abrir oficinas en Salta?

No en una primera instancia. En realidad nuestra mayor distribución la hacemos a través de las agencias de viajes. Nosotros sí vamos a contratar personal para el aeropuerto y personal comercial. Nosotros necesitamos comunicar, queremos que nos lleguen los currículum.

¿Qué opinión tiene de las low-cost?

Te voy a dar una opinión personal, como usuario, porque nosotros no competimos en el mercado doméstico. Que haya low-cost en Argentina no es un competidor nuestro, al contrario puede ser hasta una alimentador de nuestras rutas. Creo que es positiva la conectividad aérea de un país. Un país conectado es motor de un montón de cosas. No veo nada negativo, al contrario, obviamente a los jugadores que compiten en el mercado doméstico les pone cierta presión, pero la competencia es sana porque genera muchas oportunidades.