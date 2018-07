Apaza busca mayor ritmo de juego cuervo

Ramón Apaza mantiene firme su ideología y prosigue puliendo detalles en la propuesta que utilizará con Central Norte frente a River Plate, por los 32avos. de final de la Copa Argentina, que se jugará el 22 de julio, desde las 18, en cancha de Colón de Santa Fe.

El técnico cuervo continúa trabajando en el funcionamiento del equipo y ayer dispuso un nuevo ensayo futbolístico en el Dr. Luis Güemes.

Un aspecto fundamental en el armado del once titular es que el Turco Apaza todavía no cuenta con Santiago Pavisich, exdelantero de Mitre, y Franco Turus, dos nombres significativos para armar el equipo.

Con respecto a Pavisich, el delantero se sumaría hoy a los entrenamientos, mientras que Turus arribará a la provincia el domingo, luego de llegar a un acuerdo con los dirigentes de Central Norte.

En la práctica de fútbol, Apaza puso en cancha al siguiente equipo: Maino; Calderón, Girón, Curletto y Jurado; Iglesia, Zamarian, Guanca y Zelaya; Ceballos y Rojas.

Claro, esta alineación no sería la definitiva, estaría cerca de que tiene en mente su técnico, pero una vez que el plantel esté completo habrá variantes. El Turco retocaría un nombre por línea. En principio el defensor cordobés llegaría para suplir a Benjamín Jurado.

En el medio campo, el DT azabache aguarda por Fausto Apaza (cuadriceps derecho), quien evoluciona favorablemente y estaría en condiciones de enfrentar a River, ocupará el lugar de Matías Iglesias.

La última modificación será en ofensiva, Pavisich, el nuevo delantero, sería el reemplazantes de Federico Rojas.

Con respecto a Enzo Vargas, el delantero estaría prácticamente descartado para formar parte del once titular, producto de un desgarro en el abductor. El tiempo de recuperación que requiere el “Demonio” Vargas estaría muy próximo a la fecha del partido, por lo que no tendría mucho tiempo para trabajar.

Guanca corre peligro

La continuidad de Flavio Guanca en Central Norte corre peligro. El volante que trabaja con el plantel no estaría autorizado por Pellegrini, dueño de su pase, para jugar en el cuervo. Guanca intenta solucionar el problema.