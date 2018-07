Inicia el camino hacia el Final Four del Regional 

Después de la polémica que surgió por la exclusión de los juveniles de El Tribuno BB, hoy comienzan los octavos de final del Regional del NOA de clubes de básquetbol con dos equipos salteños. La instancia la jugarán 9 de Julio de nuestra ciudad y Sirio Libanesa de Orán, pugnando ambos por llegar al Final Four donde estará en juego un ascenso al Torneo Federal. Los julianos recibirán a Independiente (T) en su sede de calle Urquiza, mientras que los oranenses enfrentarán a Avellaneda Central (T); ambos encuentros se iniciarán a las 22.

El Comité Regional decidió no darle lugar a los verdolagas en esta instancia, a pesar de haber clasificado segundos en la zona A, con dos puntos menos que 9 de Julio. El ente organizador sostiene que la participación de los salteños le quitará a otro equipo la chance de ascenso a una categoría en la que El Tribuno BB ya tiene un equipo. Por su parte, los dirigentes del club señalan que la medida es arbitraria y antirreglamentaria. Bajo este panorama se vivieron los días previos al inicio de los octavos de final; el Comité Regional mantuvo la medida y es por eso que solo serán dos los clubes salteños luchando por superar los octavos de final.

Los julianos fueron los mejores de la zona A en la fase regular; disputaron diez partidos, de los que ganaron ocho y perdieron los restantes, sumando 18 puntos, que los llevan a enfrentarse a Independiente de Tucumán, el cuarto mejor clasificado de la zona B. Los tucumanos llegaron a esta instancia con ocho triunfos y cuatro derrotas.

Con la exclusión de El Tribuno, Sirio Libanesa de Orán pasó a ocupar el segundo puesto en las posiciones de la zona A; el saldo de la primera fase se cerró con cinco triunfos e igual cantidad de derrotas. Su rival será Avellaneda Central de Tucumán, que tiene un récord de 8 triunfos y cuatro derrotas en la instancia previa.

Los otros dos duelos de octavos de final serán Belgrano de Tucumán (11-1) vs. La Mendieta de Jujuy (3-7) y Estudiantes de Tucumán (8-4) vs. Atlético Gorriti de Jujuy (5-5). Todas estas series se jugarán al mejor de tres partidos y en caso de igualdad tras dos encuentros el tercero se desarrollará en la cancha del equipo mejor clasificado.

Los ganadores de cada llave clasificarán al Final Four, instancia en laque estará en juego el ascenso al Torneo Federal, la tercera categoría del básquet argentino. Cada equipo clasificado podrá presentar al Comité Regional su oferta en la licitación que definirá donde se jugará el cuadrangular final. Para esta etapa será obligatorio jugar en piso deportivo (parquet) y contar con los elementos necesarios para que los partidos puedan ser transmitidos de manera online.