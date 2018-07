La historia de amor que se hizo viral: Le confesó su amor a través de un resumen de la facultad

María del Mar, estudiante de 18 años, fue sorprendida con un mensaje en el medio del resumen facultativo: un compañero de su curso, el mismo que le había entregado el material para que pudiera rendir el parcial en la semana, le expresaba su amor. O literalmente la invictiba a tomar algo.

“Confesión oculta para María Del Mar: voy a tratar de ser lo más educado y sincero posible, la verdad es que me parecés un mina hermosa por donde te mire, y me gustaría que me des la oportunidad de quizás algún día poder salir, conocernos y pasar un rato. No quiero que pienses que soy un desubicado por mandarte esto jaja, pero la verdad es que me gustaría salir con vos, por lo menos para ver qué pasa. El no ya lo tengo y decidí tirarme a la pileta, decisión arriesgada y un tanto cursi puede ser, porque por esto me podés descansar hasta que terminemos la carrera aprox., pero el que no arriesga no gana. Si es un no, obviamente lo voy a respetar porque soy un caballero, pero si es un sí, da por sentado que no te vas a arrepentir. Después de todo es salir a tomar algo. Final del comunicado”.

Cada una de estas palabras permanecieron durante toda la madrugada en su cuenta de Twitter, allí en donde compartió el texto, el cual acompañó con las siguientes palabras: “Situación: leyendo resúmenes que me pasó un compañero en medio de una crisis pre parcial. Hasta que ...”.

“Se me fue de las manos. Yo lo compartí en mi Twitter personal, que no tiene muchos seguidores. Lo hice porque me pareció algo lindo y dulce, pero jamás pensé que se iba a viralizar así. No lo hice ni para humillarlo ni para reírme de él; sólo porque me pareció muy tierno”, dijo la joven a Infobae respecto a la publicación que superó los 12 mil retuits y alcanzó los 75 mil likes.

Ambos estudian Abogacía en la UBA. “Él no me conoce y tuve que explicarle que no lo hice con mala intención. Encima lo publiqué a la noche y me fui a dormir. Me desperté tarde porque hoy no cursé y cuando lo vi se me había ido de las manos. No busqué fama, como dijeron. Mucho menos para reírme de él. Por suerte hablé con él y nos dio gracia todo lo que pasó”, agregó.

Respecto a la respuesta que buscaba su compañero, María del Mar aclaró: “Ya le di mi respuesta, pero sólo él lo va a saber”.