"Esa noche en la cárcel sabíamos que iban a asesinarlos"

El dolor sigue intacto a 42 años de la masacre de Palomitas, en la que un grupo de uniformados fusiló a 11 personas en el paraje ubicado a unos 60 kilómetros de la capital por la ruta nacional 9/34.

En la última ronda de guardias del seis de julio de 1976 en la cárcel de Villa Las Rosas se apagaron todas las luces. Sacaron a los presos políticos de las celdas y dieron la orden de que los elegidos salieran "con lo puesto", pese a que supuestamente los iban a trasladar a otro penal. La lista ya estaba armada.

Hoy los recuerdos siguen rondando como fantasmas por las noches de aquellos que estaban detenidos pero no se los llevaron con las 11 personas que se convertirían en las víctimas de la masacre de Palomitas.

"Estábamos en un pabellón en Villa Las Rosas cuando entró el director penitenciario, Braulio Pérez, con un grupo de gente que hacía todo rápido, como en patota. Nos hicieron formar en círculo y comenzaron a dar nombres. Como no teníamos los ojos vendados, podíamos ver todo lo que sucedía en el pabellón. Cada vez que necesitaban saber algo o elegían a personas hacían círculos. Esa vez eligieron a 11 compañeros y compañeras. Una bebé estaba tomando teta. Leyeron la lista y no dijeron mi nombre. En tono burlón les dijeron que "lleven abrigos' porque les iba a hacer frío. Se reían de eso, que consideraban una broma. Ellos sabían lo que iban a hacer, estaba todo planificado. Los sacaron y a la bebé la dejaron. Esa noche yo no pude dormir porque, cuando hablaban de traslados, ya teníamos la experiencia de que los compañeros no aparecían nunca más. Incluso abría los ojos y la veía a Evangelina (Botta de Nicolai), que siempre dormía en una cucheta, a la par mía. Entonces, en medio de esa noche, yo le dije a otra compañera que sabía que los iban a matar. Todos sabíamos que los iban a asesinar. Eso fue muy triste. Hasta hoy no sabemos dónde está el cuerpo de Evangelina", relató Pía Asunción Viltes.

En los diferentes procesos judiciales que hubo tras la recuperación democrática, quedó acreditado que esa noche un grupo de militares retiró a seis hombres y cinco mujeres que estaban alojados en la cárcel de Salta. Les dijeron que los llevarían a una penitenciaría de Córdoba, pero al llegar al paraje Palomitas, a unos 60 kilómetros de Salta Capital, los hicieron bajar del vehículo y los acribillaron a balazos.

La versión que dieron los militares a los familiares de las víctimas de Palomitas era que habían muerto en un "enfrentamiento", cuando guerrilleros habían tratado de liberarlos durante el traslado.

Pablo Outes, Celia Leonard de Ávila, Benjamín Leonardo Avila, Roberto Oglietti, Amaru Luque de Usinger, Rodolfo Usinger, María del Carmen Alonso, Georgina Droz, José Povolo, Alberto Zavransky y Evangelina Botta de Nicolai fueron las víctimas de la masacre por la que tres militares y dos jefes policiales fueron condenados a perpetua. Aún está abierta una parte de la investigación, que debe determinar las responsabilidades de otras autoridades provinciales en el crimen.

"Queremos que todos los responsables de la matanza paguen con cárcel común, perpetua y efectiva; que se haga justicia", concluyó Pía Viltes.

Las actividades programadas

Para hoy, las diferentes organizaciones de derechos humanos de la provincia concentrarán en el Portal de la Memoria, en Yrigoyen y San Martín, a partir de las 9.30.

La idea es que todo el que quiera pueda llegar hasta el paraje Palomitas. Hay dispuestos tres vehículos grandes gracias a la colaboración de un donante, Adiunsa y la concejal Lihue Figueroa.

Los principales organizadores de todas las actividades son la Asociación Lucrecia Barquet, Hijos Salta y la Agrupación Oscar Smith del sindicato de Luz y Fuerza. En el paraje, al costado de la ruta se leerá un documento único y se recordará a cada una de las víctimas. Se espera también la actuación del reconocido artista militante Ricky Zarra.

Para luego del mediodía, está programado el almuerzo en la sede social del sindicato de Luz y Fuerza, solo para los que asistan al acto de conmemoración.