Competencia desleal y alquileres altos

En diálogo con El Tribuno, comerciantes de las peatonales Alberdi y Florida se quejaron por la presencia de vendedores ambulantes.

"Los dueños de comercios no tenemos rentabilidad. Pagamos alquileres altos que van de $60.000 hasta $200.000, según la zona, y los manteros vienen como si nada, se ponen y no pagan nada, es todo gratis", dijo Jorge Salva, propietario de un local de indumentaria.

Dijo que, por las noches, la peatonal Alberdi es "una feria impresionante", y que la gente en vez de comprar temprano en los negocios espera a la noche para buscar lo que necesitan en los puestos de los manteros.

El hombre sostuvo que desde hace un año que padece la crisis económica. "Son altos los alquileres y bajas las ventas. Estoy al filo de cerrar porque no me dan los números. Trato de aguantar por el lugar. En 11 años nunca la pase tan mal", lamentó.

La dueña de una marroquinería cercana también se quejó de la presencia de manteros. "Es una competencia desleal. A nosotros nos cae la inspección de trabajo y de control comercial. Ayer vinieron y ya fui dos veces por la habilitación que depende de la Municipalidad y me dicen que todavía no está. Me exigen higiene, seguridad, desinfección, pero yo veo que todas las noches se pone el mantero, el hamburguesero, el choripanero y el taquero. Se instalan con garrafas y nadie controla", relató la mujer, que no quiso dar su nombre por temor a represalias.

Aseguró que en su local las ventas también bajaron mucho. "Tengo una sola empleada, porque no alcanza para más".

Describió que madres con cochecitos, personas en silla de ruedas o con bastón no pueden pasear por las peatonales de noche por la cantidad de manteros. "Ni hablar de toda la suciedad y basura que generan", planteó.

"Aprovechamiento"

Raquel Castro, una joven madre, vendedora callejera de bufandas y residente en el barrio Solidaridad, consideró que es necesario un mayor control porque "el rubro "manteros se está desvirtuando".

"Dueños de locales de las galerías y ferias del centro mandan su gente para que se hagan pasar por manteros y vendan por la noche en la peatonales. Les pagan 100 pesos y eso es injusto. La semana pasada, que no hubo ningún control porque los inspectores estaban de paro, el centro fue tierra de nadie", sostuvo.

"Yo camino y me escondo cuando hay control. Necesito trabajar porque tengo un hijo, estoy embarazada y tengo problemas de salud, pero hay muchas personas que se hacen pasar por manteros. Se aprovechan de la situación. A las personas que tenemos necesidad tienen que permitirnos trabajar tranquilos. Los comerciantes también se quejan siempre pero muchos de ellos no son tan legales como dicen, porque tienen vendedores en negro y venden mercadería de contrabando", culminó.

Horario

El subsecretario de Control Comercial, Nicolás Avellaneda, dijo ayer que ya se comunicó a los manteros que el horario a partir del cual podrán trabajar en las peatonales será a las 23. Anoche, tras una jornada de manifestaciones y tensión, los vendedores pudieron instalarse antes de las 22.

"Desconozco con quién hablaron los manteros en el Centro Cívico Municipal. Nosotros ya le hemos transmitido, de acuerdo a lo que hemos conversado con el Ministerio de Seguridad, que recién pueden vender a partir de las 23", dijo ayer al mediodía el funcionario. Agregó que el municipio no puede intervenir en la facultad de controlar que le compete a Seguridad. "Ellos están aplicando el Código Contravencional", indicó.