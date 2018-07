El misterio de la picana negra

La denuncia de Raúl Salas sobre apremios ilegales y vejaciones contra presos en el penal de Villa Las Rosas no produjo conmoción en los organismos de derechos humanos, pero tanto el Ministerio de Gobierno como el Ministerio Público esperan para hoy un primer avance de la investigación.

Salas, padre de un detenido, aseguró que su hijo Erik fue encerrado en la celda de castigo, o "chancho", donde fue "salvajemente golpeado" y picaneado con un artefacto negro, al parecer, muy moderno. Salas dijo que las torturas fueron una represalia porque el joven "pensaba denunciar supuestos ilícitos en el penal".

La denuncia plantea precisiones que, de ser verídicas, ofrecerían un panorama incompatible con el orden constitucional. Sostiene que el penal es "represivo y criminal"; que si un familiar denuncia atropellos, el preso es doblemente castigado y, también, que en la fiscalía respondieron, ante sus requerimientos, que no habían secuestrado la picana negra porque no hacía falta, ya que "las lesiones están probadas". En el Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia, el secretario de Políticas Penales, Pablo Alavila, informó ayer que "la investigación está en trámite y queremos llegar a la verdad sin ningún encubrimiento". El Ministerio espera un informe de la Fiscalía de Derechos Humanos, a cargo de Gustavo Vilar Rey, subrogado en estos días por la fiscal Ana Inés Salinas. Ayer, en ese despacho, ratificaron que "por ahora no se va a brindar información de ningún tipo".

No obstante, para el Ministerio Público, la respuesta no puede demorarse. Si las heridas de Erik demuestran el uso de picana, ese aparato debió ser secuestrado de inmediato y el penal intervenido. Por eso, para hoy por la mañana se espera un informe de la fiscal Salinas.