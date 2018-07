Prisión preventiva al acusado de golpear a una colectivera

Víctor Wilfredo Calle seguirá preso. Se trata del hombre que a principios de junio golpeó a María Aquino, una mujer chofer de colectivo. La jueza de Garantías 7, María Edith Rodríguez, le dictó la prisión preventiva a quien está acusado provisoriamente del delito de lesiones leves. Por ello, el hombre continuará detenido, alojado en la Alcaidía General.

Entre otras cuestiones, la jueza tuvo en cuenta que existen indicios de peligro de fuga y de entorpecimiento de la investigación, que hacen necesario dictar la prisión preventiva a modo de medida cautelar.

El acusado cuenta en su prontuario con una condena previa, impuesta por el delito de lesiones graves.

El violento ataque a la colectivera abrió nuevamente el debate sobre la seguridad en las unidades. Tras la golpiza a Aquino, los choferes realizaron una protesta y un cese de servicio durante algunas horas. Desde la Policía de la Provincia dieron garantías de que habrá un efectivo policial en punta de línea.

Sin embargo, son muchos los choferes que señalaron, en los últimos días, que esto no se está cumpliendo.

Lo que no hay que perder de vista en este tema es el estado de salud de la mujer agredida. "Estoy realizando tratamiento psicológico. Estoy mal. Me la paso en cama porque no tengo ánimos de levantarme. En una semana empiezo la rehabilitación con fisioterapia en mi brazo derecho", le dijo hace poco más de una semana María a este diario.

Por los golpes que recibió, la joven estará de licencia por carpeta médica durante tres meses. Pese al ataque que sufrió y a las secuelas con las que está luchando, expresó que tiene muchas ganas de volver a manejar un colectivo.

"Manejar el colectivo es lo que más me gusta. Parte de mi depresión se debe a que ahora no puedo hacerlo. No puedo trabajar y por eso estoy muy triste. Mi vida cambió completamente. No me siento bien", dijo con profundo pesar.

La mujer también contó que las mujeres que manejan colectivos sufren violencia por parte de muchos pasajeros.

Un hombre violento

A principios de junio, Víctor Calle subió a un colectivo del corredor 7. María Aquino, la conductora, le pidió que pagara su pasaje porque no lo había hecho. El pasajero, de acuerdo al relato de testigos, respondió de manera agresiva y la insultó.

Luego, al momento de descender y por motivos que se desconocen, se cayó a la vereda. María Aquino se percató de la situación, frenó y bajó para auxiliarlo, pero el imputado la golpeó y le provocó heridas por las cuales permanecía internada hasta anoche.

Calle la tiró al piso de una trompada. Luego se abalanzó sobre ella y la siguió golpeando en distintas partes del cuerpo.

Según se informó desde el Ministerio Público, el imputado dijo que al momento de descender, por una mala maniobra de la conductora, cayó a la vereda.

También confesó que, cuando la mujer se dispuso a auxiliarlo, enojado "tiró manotazos", aunque luego consideró que la golpeó "en forma accidental". En ese momento se pidió pericias psicológicas para el acusado.

El hombre ya tenía un violento antecedente. En 2016, la jueza Claudia del Valle Puertas sentenció a Víctor Calle "a la pena de seis meses de prisión de ejecución condicional por resultar autor penalmente responsable del delito de lesiones agravadas".

En ese momento se especificó que su pareja lo había denunciado por agredirla cuando se encontraban en un camping.