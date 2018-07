La AFA anunció la rescisión de contratos de Beccacece, Nico Diez y ayudantes de campo de Sampaoli

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) anunció hoy la rescisión de los contratos de Sebastián Beccacece y Nicolás Diez, ayudantes directos del entrenador de la Selección argentina Jorge Sampaoli y técnicos de la Selección Sub 20.

‘La AFA y los ex integrantes del cuerpo técnico de la Selección, Sebastián Beccacece, Nicolás Diez y Martín Bressan (preparador físico), han acordado de mutuo acuerdo la rescisión de sus contratos‘, se explicó en un comunicado publicado en el portal oficial de la casa madre del fútbol argentino.

‘Esta Asociación quiere agradecer a los profesionales la actividad desarrollada dentro del Seleccionado y la predisposición para concluir las vinculaciones laborales, deseándoles el mayor de los éxitos en sus carreras deportivas‘, agregó.

La noticia es la confirmación de los rumores de las últimas semanas, surgidos a partir de las diferencias expuestas con Sampaoli en la planificación de entrenamientos durante el Mundial de Rusia 2018.

De hecho, durante la estadía en el búnker albiceleste en Bronnitsy, se supo que previo al viaje a Nizhni Novgorod para enfrentar a Croacia (derrota 3-0), Sampaoli y Beccacece discutieron en pleno campo de entrenamiento por un ejercicio organizado por el ayudante y modificado por el técnico principal.

Según trascendió, Beccacece, Nico Diez y Bressan tienen ofertas para continuar su carrera en Defensa y Justicia -donde ya hicieron muy buenas campañas- y el fútbol mexicano.



¿Y ahora?



Mientras tanto, el entrenador Jorge Sampaoli se presentó nuevamente en el predio de AFA en Ezeiza para cumplir con su horario laboral y planea ofrecerse para conducir a la Selección argentina Sub 20 en el torneo de L°Alcudia, en España, dentro de dos semanas, a partir de la salida de Beccacece.

Con la reunión de evaluación de su primer año de trabajo pautada para la próxima semana -sería el martes- con el presidente de AFA, Claudio ‘Chiqui‘ Tapia, Sampaoli se presentó como todos los días en el predio ‘Julio Humberto Grondona‘ de Ezeiza.

Sampaoli está dispuesto a continuar en el cargo al menos hasta la próxima edición de la Copa América que se jugará en Brasil en 2019 aunque no cuenta con todo el apoyo dirigencial.

En tanto, la directiva de la AFA tiene como plan para evitar la rescisión conducir forzosamente un operativo desgaste contra el entrenador, quien de cara a la reunión con los dirigentes para evaluar su gestión tendrá que rearmar su cuerpo técnico, ante el alejamiento de Sebastián Beccacece y otros integrantes.

A la bajada de martillo que tendrá para cada nombre y apellido que proponga como reemplazo de Beccacece, Sampaoli dirá que, entonces, ese cargo sea ocupado por alguien que ya esté trabajando en Selecciones.

Según pudo saber NA desde hace algunos días, el panorama está claro rumbo a la reunión que Sampaoli deberá tener con la cúpula de AFA, encabezada por Tapia.

El técnico se aferra a su cargo y arma la presentación de su proyecto rumbo al Mundial de Qatar 2022, mientras que la dirigencia de AFA pretende que renuncie sin tener que pagarle la ruptura anticipada de contrato, valuada en 20 millones de dólares.

Y como Beccacece tenía a su cargo la Selección Sub 20, su salida provocó una acefalía en ese cargo, dos semanas antes de tener que viajar a un torneo importante como el de L°Alcudia, en Valencia, España.

Sampaoli le propondrá a ‘Chiqui‘ Tapia cubrir ese lugar si es que Hermes Desio, como coordinador de Selecciones juveniles, no dispone de cuerpo técnico para utilizar.

Argentina es una de las diez Selecciones que participará de la edición número 35 del certamen junto a la Selección Valenciana, Rusia, Marruecos, Costa Rica, Uruguay, Mauritania, India, Venezuela y Qatar.

Si la Selección Mayor avanzaba hasta la última semana en el Mundial de Rusia, estaba previsto que la mayoría del grupo de sparrings, conducido por Beccacece, no volviese a la Argentina, sino que tenían proyectado trasladarse directamente a España.

Ahora el panorama cambió, e incluso, ante la salida de Beccacece, Sampaoli no quiere perder terreno para demostrar que debe continuar.