Urtubey disertó en la Cumbre Innovación Tecnológica y Economía Circular de Madrid              

“La necesidad de mejorar la eficiencia en inversión social, obliga a invertir en tecnología para servir a la gente”, dijo el mandatario salteño en el Foro del que forman parte Barack Obama, los premios Nobel de Economía, Finn Kydland y Christopher Pissarides y de Física, Barry Barish. También el presidente electo de Colombia, con quien Urtubey mantuvo un encuentro y analizó el trabajo conjunto con ese país en el área de primera infancia.



El gobernador de la Provincia de Salta, Juan Manuel Urtubey, ha participado en la Cumbre de innovación tecnológica y economía circular, organizada por las fundaciones Advanced Leadership (ALF) e INCYDE, y celebrada en Madrid hoy viernes, ante un aforo de 2000 personas, y que contó con oradores como el 44º presidente de Estados Unidos, Barack Obama, el presidente electo de Colombia, Iván Duque, y los premios Nobel de Economía, Finn Kydland (2004) y Christopher Pissarides (2010) y Nobel de Física, Barry Barish (2017).

En el marco de su participación en el encuentro, el gobernador Urtubey coincidió con el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, en la necesidad de acelerar los procesos de renovación dirigencial y la innovación tecnológica para lograr un mayor desarrollo y calidad de vida. Urtubey destacó “la necesidad de mejorar la eficiencia en la inversión social que obliga a invertir en tecnología para servir a la gente”. Manifestó también que “es importante entender que esta historia no empieza cuando vos llegas, ni termina cuando te vas”.

Con el presidente electo de Colombia, Iván Duque, el Gobernador analizó el trabajo conjunto que se está realizando en el área de primera infancia entre Colombia y la provincia de Salta.

En esta línea, durante su ponencia, Urtubey se refirió a la infantilización de la pobreza, una situación que predomina en América Latina y que se constituye como “gran desafío”. “Esto nos obliga a innovar. Si seguimos haciendo lo que estamos haciendo de la misma manera, no podemos esperar mejores resultados. Entonces, desde UNICEF primero, y luego, desde sociedad civil, empresa y gobierno, hemos empezado a trabajar en una lógica transversal de gestión que se concreta en el Ministerio de Primera Infancia y que pone el foco en el ciudadano, en la persona”, señaló.

Además, Urtubey incidió en que “saliendo de esa lógica, en Salta, declaramos área protegida prácticamente 2 millones de hectáreas, hemos duplicado la cantidad de áreas protegidas a efectos de trabajar y tomar esa debilidad como una fortaleza, poniendo más en valor nuestros recursos naturales”.

Asimismo, el Gobernador de Salta agregó que "teniendo buena voluntad, organización y la inversión en tecnología necesaria, hoy podes gestionar con millones de personas conociendo personalmente con nombre y apellido cada uno de los habitantes de tu región, de tu país, y solucionando cada uno de esos problemas”. “Tenemos que planificar, participar todos y hay que tener mecanismos de medición. Si no puedes medir la gestión, queda en buenas intenciones”, incidió.

Juan Manuel Urtubey finalizó su intervención formalizando un compromiso: “tenemos que construir el mundo en el cual no solamente vivimos, sino en el que queremos seguir viviendo. No cuidemos solo el mundo futuro. Cuidemos el mundo hoy, ahora, aquí. Ese es el compromiso ético que debemos mantener cuando tenemos facultades decisorias en cualquier lugar, porque la diferencia la podemos y debemos hacer nosotros. A mayor responsabilidad, mayor el compromiso ético que debemos tener con nosotros mismos. Debemos entender que aquellos que más sufren las condiciones adversas son los más humildes y más vulnerables. Si no queremos hacerlo por nosotros, hagámoslo por ellos”.

El Gobernador que participó en el panel sobre “El papel de las asociaciones, gobierno y fundaciones” compartió mesa redonda con la ex presidenta de Ecuador, Rosalía Arteaga, con la presidenta COTEC y ex ministra de innovación de España, Cristina Garmendia, y contó con la moderación del secretario General del Organismo Internacional de la Juventud, Max Trejo.