El delantero cordobés, que no logró ser titular en el frustante paso de Argentina en el Mundial de Rusia 2018, sorprendió a todos con su nueva apariencia.

El extraño cambio de look de Paulo Dybala

"Tiempo de estar loco", escribió en inglés Paulo Dybala en su cuenta de Instagram. Y sorprendió con una foto en la que se ve con su nuevo y extraño look.

Luego de que su romance con Oriana Sabatini explotara en los medios, Dybala hizo dos llamativas publicaciones en su cuenta oficial de Instagram. Primero, el delantero de Juventus publicó una historia con una imagen completamente en negro con el emoji de un monito tapándose los ojos, en actitud avergonzada. Y, minutos más tarde, Paulo reveló el porqué.

“Time to be crazy (tiempo de ser loco)”, escribió Dybala en la foto que compartió en su perfil junto a dos emojis: nuevamente el monito y un hombre con pelo cano. En la foto, se puede apreciar el gran cambio de look del futbolista, quien tiñó su cabello color plateado. ¿Le gustará a Oriana?