“Mi amor por el tango me llevó a dejar novios y renunciar a trabajos” 

Dijo una vez el poeta y crítico inglés Matthew Arnold que solo aquellos que nada esperan del azar son dueños del destino. El de la bailarina de tango Ana Barros (33) empezó a forjarse hace una década, cuando estudiaba Comunicaciones Sociales en la Universidad Católica de Salta y trabajaba como cronista durante la mañana en Radio Salta.

En Mañanas Informales, magazine conducido por Jorge Ginzburg, bailaron los campeones de Tango de Salón de 2008 y mientras Ana ayudaba a su mamá a preparar el almuerzo una chispa de pasión del dueto escapó de la pantalla y se alojó justo en su corazón. “Desde ese día mi vida no fue la misma. Le dije a mi mamá: ‘Yo tengo que bailar eso’, cuando la más cercano que había estado del tango había sido alguna fiesta familiar vivida de niña en la que algunas personas, mayores, se ponían a bailar un rato”, cuenta a El Tribuno, a través de una llamada de whatsapp, ahora que está dando clases de baile en Seúl, ciudad capital de Corea del Sur, adonde viajó contratada por tres meses por Kuyho Kim, director de la prestigiosa escuela Tango Life.

Su primer encuentro con el tango se vuelve presente continuo cuando Ana se recuerda yendo a la Sociedad Italiana, junto a una compañera de la radio, Marcela Wierna, quien le hacía “el aguante”.

Una vez en clases el deslumbramiento incipiente se transformó en copioso amor.

“Fue amor a primer vista. Marcela no volvió, pero yo no pude dejar de bailar más y al tiempo me di cuenta de que había dejado de comprar zapatos para salir a bailar por adquirir zapatos e indumentaria para la milonga. Además, mis amigas habían dejado de ser mis amigas, porque entre clases de tango, milonga, prácticas y ensayos mi entorno era otro, solo gente del tango”, recuerda.

Oportunidad laboral

Hasta Seúl llegó porque el año pasado bailarines coreanos la habían visto danzar con su pareja, Facundo Arnedo, en Buenos Aires, en una milonga. Su destreza sobre la pista le mereció la propuesta laboral que la colocó en la metrópoli más poblada de la península coreana, una ciudad a la que Naciones Unidas ubicó en 2012 sobre Nueva York, Londres y Melbourne por la calidad de vida que ofrece a sus habitantes.

“Yo sabía que acá había una movida muy grande en relación con el tango, pero no me imaginaba que fuera tan importante. Acá tenés milongas casi todos los días y hay una comunidad de tango muy comprometida con nuestra cultura. Todos muy ávidos de conocimiento y con ganas de aprender. Ellos dedican mucho tiempo y dinero a aprender nuestra danza”, destacó Ana. Agregó que imparte clases cuatro horas por día, tanto grupales como particulares a alumnos principiantes e intermedios. Además, da técnica para la mujer, milonga y vals.

Barreras idiomáticas

Hay pocas danzas tan personales como el tango, por lo que resulta admirable que haya despertado el interés y la convicción de los coreanos, dispuestos a acercarse al arrabal, el desengaño amoroso, la nostalgia por el pago que decantan en cadencias tristes, alegres, sensuales o eufóricas, cierres silenciosos o magníficos, expresión de sentimientos que los bailarines transportan a sus pies y a su cuerpo todo.

“Los coreanos no hablan bien el inglés y la mayoría directamente no lo habla. Imaginate el compromiso de ellos con el tango que hasta aprenden el español”, cuenta Ana, para quien la complejidad de los pasos no hace por sí misma a la expresión o a lo que se quiere trasmitir durante el baile. “Cuando hay intenciones de entender e intercambiar conocimiento hay algo más allá del lenguaje hablado o escrito. Con el mismo cuerpo le podés mostrar a la persona lo que está haciendo mal y bien van aprendiendo”, señala, inmersa en una ciudad adaptada para el turismo, en cuyas calles puede sumergirse con la aplicación de Google Maps.

Allí agrega que se encontró con una valoración al artista profesional poco habitual en Argentina. “Yo hace mucho tiempo que dejé de bailar gratis. Sobre todo porque en cada evento hay alguien que gana plata, y no somos los artistas. Empezando por mis conocidos cuando me decían: ‘Che, se casa mi hermano, ¿podés bailar?’. ‘Sí, cuesta tanto’, les digo y tal vez les hago un precio amigo, pero el artista es el primero que se tiene que valorar”, define.

Bailar como argentino

Ana Barros dice que de nada vale una técnica perfecta, o una sincronización perfecta, cuando la expresión facial de los bailarines no trasmiten sentimientos. A ella su maestro Carlos Vilte (salteño que vivió en Buenos Aires y falleció hace un tiempo) le enseñó que todo en la danza del tango está unido, las miradas, los brazos, las manos, cada movimiento del cuerpo en un romance de tres minutos con otro. Y Ana lo honró siempre y así llegó con Facundo Arnedo a la final del Mundial de Tango en categoría Pista en 2012 y 2013, o resultaron campeones de las subsedes del NOA en Tango Pista 2013 y 2015, y campeones en Tango Escenario en 2017.

“Para mí el mejor tango estuvo, está y estará en Argentina. Podés encontrar muy buenos bailarines en otras partes del mundo, pero el argentino te abraza como argentino y escucha la letra del tango y entiende el lunfardo y sabe de qué se trata. Podés bailar con un ruso, con todo el respeto que se merecen, pero no se siente igual. Por eso muchos coreanos viajan a Argentina a tomar clases de tango”, aclara y dice de sí misma que el tango para ella “es como un tren del que no me puedo bajar”, tanto que al regresar a Salta en agosto no desarmará las valijas porque parte en octubre de gira por Francia, Turquía, Serbia, Bosnia, Macedonia y España, con su compañero y pareja Facundo Arnedo.