¿Pachamama sí; el Milagro, no?

El último capítulo: la controversia de un grupo de padres que se oponen a la educación religiosa en las aulas de las escuelas públicas está centrado en la concurrencia de los estudiantes a los cultos del Milagro en fechas próximas.

La decisión del Poder Ejecutivo ha sido de permitir esas visitas en contraturno, y con un protocolo que deben cumplir el cuerpo directivo de las instituciones educativas.

Este requerimiento, obviamente complica la organización escolar, tanto como la familiar.

En la presentación del calendario escolar 2018, la ministra de Educación, Analía Berruezo, explicita tres ejes que definen la actual gestión ministerial a saber:

“a) La consolidación de un sistema educativo que incluya, enseñe y genere aprendizajes relevantes para la vida personal y social de los salteños;

b) La construcción de una escuela desafiante, potente e innovadora y

c) El fortalecimiento de los equipos de gestión, de los equipos docentes y de supervisión, apostando siempre a la formación continua”.

¿La posibilidad de concurrir a un solar centenariamente histórico, no se puede constituir en una oportunidad de aprendizaje?

La tradicional visita a la Basílica Catedral, con su colorido desfile de escolares, que precede a las fiestas centrales, más allá del rito del oficio religioso, es una magnífica oportunidad que tienen los docentes para que niños y jóvenes puedan apropiarse de aquellos aprendizajes relevantes.

Grietas y más grietas

Más allá de producir heridas y generar más divisiones en la sociedad salteña, la producción de propuestas educativas en una visión articulada e integral, se puede lograr a partir de ese derrotero al templo mayor de Salta emplazado en el casco histórico.

Por otra parte, existe antecedente de que, a partir de un hecho ligado a la religión católica, se generó un proyecto educativo potente, transversalizado en la totalidad de la propuesta curricular y con la participación no sólo del plantel directivo, docente, auxiliar, secretaría, maestranza, alumnos, padres, sino que reunió en una idea integradora al personal pasivo, exalumnos, diferentes instituciones y ciudadanos en general.

Dicho proyecto surgió en la unidad educativa N° 5047, Escuela de Comercio Dr. Benjamín Zorrilla, siendo la fiesta del Milagro la idea central de la propuesta educativa, redactado por la autora de esta columna. Ese proyecto muy celebrado, fue altamente exitoso. ¿Qué obsta a generar potentes aprendizajes, con novedosas propuestas educativas? ¿Por qué no afrontar el desafío? ¿Por qué rechazar la oportunidad de incorporar aspectos de cultura general?

Rituales andinos

Por otra parte, en la página 17 del mismo calendario escolar, nos ilustramos que el 1 de agosto se conmemora el Día Provincial de la Pachamama, ley 7.309.

Dicha actividad está prevista para “el mismo día o el día hábil anterior a la fecha de la conmemoración, sin suspensión de actividades. Participaran obligatoriamente los docentes cuyo desempeño laboral coincida con el horario de realización de los mismos respetando el horario de inicio y finalización de la jornada escolar”.

Es muy contradictorio que el alumno no católico no pueda participar de las actividades católicas, pero los educandos católicos deban participar obligatoriamente de un acto de una deidad pagana y que en el mismo los docentes católicos deban también obligatoriamente concurrir y realizar dicho acto.

¿Por qué este avasallamiento a los católicos? ¿Por qué el Estado implanta por resolución una nueva deidad, a la cual hay que dedicarle un acto? ¿Con qué derecho confundimos a los educandos con temas que entroncan en las especulaciones de los campos filosófico - teológico - antropológico?

¿Qué lectura hacemos de esto? Pachamama sí, Señor y Virgen del Milagro no. La cuestión en este punto deviene en ontológica, porque una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo. Pero las leyes últimamente no parecen tener sustento en base a presupuestos lógicos y ontológicos. Al quebranto de las finanzas de los ciudadanos, la inseguridad, la pereza judicial, la violencia de género, el femicidio, el narcotráfico, se suman debates religiosos que laceran el alma de la mayoría de la ciudadanía.

Las consecuencias posibles

La idea de un Estado absolutamente laico no es inviable. Es decisión gubernamental y parlamentaria. Pero esto da pie para abrir puertas a numerosos sectores. Por ejemplo: ¿Y si los empresarios acudieran a los legisladores para la derogación de los días feriados religiosos para evitar pagar salarios diferenciales en días feriados nacionales? Sería una petición con más que justa razón, habida cuenta de lo oneroso que es la carga salarial y la impositiva en una provincia que tiene un alto nivel de comercio informal y una economía basada en el asistencialismo estatal.

El sector no católico, debería concurrir normalmente a sus trabajos en Pascuas, Milagro, Día de la Inmaculada y Navidad. Consagremos el Estado laico y trabajemos en todas esas festividades. El laicismo rige solamente para proscribir a los niños de las clases de religión. Pero quienes adhieren al laicismo se benefician de los feriados religiosos, con notable perjuicio de sus empleadores hoy al borde del quebranto. Un total despropósito.

Es claro que la cristiandad tiene una milenaria experiencia en materia de persecuciones.

En nuestros días, el escolar, por falta de una buena propuesta educativa, se ve cercenado de la posibilidad de concurrir ante los Santos Patronos.

Los educandos no católicos se ven privados de una apertura a un elemento que hace a la cultura salteña. A la par que muchos ciudadanos adultos gozarán de tres días de feriados. No se conoce aún de ciudadanos laicos que concurran con abogados a peticionar la abolición de estos días no laborables. No se observa que la ciudadanía que adhiere al estado laico, concurra hasta agotar las últimas instancias legales ante la Corte Suprema de la Nación para trabajar en los feriados religiosos. ¿Qué clase de laicismo es este?

En el siglo XXI hay un amplio sector de la sociedad compuesto por niños, adolescentes y jóvenes que no tienen derecho a participar de una celebración tradicional en nuestra Salta, y cuyas autoridades pretenden vender tradición como elemento atractivo para el turismo.

No se trata solo de imprimir la imagen de iglesias y de santos patronos en los folletos turísticos. Tampoco de llenar de pasajeros los hoteles. Se trata de continuar con las tradiciones que confieren un rasgo singular a Salta, por sobre el resto de las provincias argentinas.

Si lentamente vamos desconfigurando nuestro acervo cultural, ¿cuál es el futuro de los emprendimientos turísticos? ¿De qué tradiciones hablaremos? ¿Hablaremos del patrimonio arquitectónico, escultórico y pictórico solamente?

Las manifestaciones religiosas, especialmente las del Señor y Virgen del Milagro, son centenarias, tienen profunda raigambre en el sentir de la comunidad salteña.

Esta festividad, precede a la existencia del Estado. Quienes gobiernan y legislan debieran comprender que no se pueden erradicar prácticas que provienen del siglo XVI. Los poderes del Estado no sólo son depositarios de un conjunto normativo y de unidades administrativas, también son los depositarios de una cultura heredada y de una tradición que signa sus gestiones. Es un grave error desconocer esto. No son los fundadores de la Nación, sólo son los herederos. Por consiguiente, no se deben tomar decisiones apuradas generando confusión al interior de las escuelas, las que tienen planificado sus tiempos. Tampoco es lícito complicar la vida familiar adicionando responsabilidades en tiempo complementario.

En la antigua Roma, Agripa construyó el Panteón, en la aspiración de albergar en él a los dioses de las provincias del imperio. Esto contribuyó a dar al Panteón una universalidad que no tiene ningún otro monumento de la Tierra. Su planta circular y su cúpula, es símbolo de irradiación por sobre el planeta y cohesión del Estado romano.

La institución educativa debería, remedando aquel Panteón, poder albergar tanto el estudio de las culturas prehispánicas, como valorar la notable contribución de la Iglesia Católica en el campo de la educación, la cultura y la caridad. Cabría recordar que este invalorable aporte se viene realizando desde hace más de dos milenios, y que ha sobrevivido a revoluciones, sistemas políticos y persecuciones. Simplemente porque el hombre no es sólo materia, es también espíritu.