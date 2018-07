Jaguares va por una histórica clasificación

Los Jaguares intentarán avanzar por primera vez en su historia a los play-offs por el título del Super Rugby, cuando enfrente a los Bulls en Sudáfrica, uno de los cuatro equipos de ese país al que no pudo vencer como visitante desde su creación, hace tres temporadas.

Por la anteúltima fecha, el equipo conducido por Mario Ledesma -candidato a suceder a Daniel Hourcade en Los Pumas- tendrá acción a partir de las 10.05 (hora argentina), y con la televisación de ESPN 2.

Jaguares necesita cuatro puntos entre los dos encuentros con los que cerrará la fase regular de la competencia para avanzar a los cuartos de final.

También podrá clasificar si Sharks no supera posteriormente a Stormers o ir a buscar del pase mano a mano ante el propio Sharks en Durban siete días más tarde. También los beneficiaría que Rebels o Brumbies no ganen los partidos que les quedan.

En ese ámbito de proyecciones, dos victorias del equipo naranja equivaldrá ganar la conferencia y asegurarse la localía en cuartos de final. Y sumar un punto más que Waratahs significará casi con seguridad evitar a un equipo neozelandés en esa instancia y ser local en la semifinal.

Jaguares llega como favorito al partido ante Bulls, con siete victorias consecutivas, pero debe mantener su nivel.

El equipo argentino formará con: Emiliano Boffelli; Bautista Delguy, Matías Moroni, Jerónimo de la Fuente y Ramiro Moyano; Nicolás Sánchez y Gonzalo Bertranou; Tomás Lezana, Javier Ortega Desio y Pablo Matera (c); Matías Alemanno y Guido Petti Pagadizábal; Nahuel Tetaz Chaparro, Agustín Creevy y Santiago García Botta.