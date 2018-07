El pueblo que nació de un obrador y se convirtió en un municipio pujante

Hace 97 años Campo Quijano se afianzó como pueblo con un importante campamento de trabajadores del ferrocarril, que llegaron para retomar la construcción del Ramal C-14, abandonada en 1914.

La punta de riel solo había llegado hasta Rosario de Lerma, pero los trabajos de terraplenado se extendían hasta lo que hoy es el pueblo de Campo Quijano.

En aquellos años se instalaron 3.000 carpas de obreros ferroviarios en el lugar. Poco tiempo después, un 9 de julio de 1921, se cantó por primera vez el Himno Nacional y se izó la Bandera Argentina en el lugar. Esa fecha fue instaurada por consenso como el nacimiento de la localidad.

"El pueblo creció sobre terrenos donados al Estado nacional por Amalia Usandivaras, por entonces dueña de la finca Quijano, primero para obras ferroviarias y luego para la demarcación del pueblo", explicó el intendente Manuel Cornejo, quien es descendiente directo de la benefactora.

En las antiguas escrituras de la finca figura el nombre del capitán Velazco Quijano, en la que se nombra al lugar como "La "Voca' de la Quebrada". De allí proviene el nombre de los "Campos de Quijano". El texto del documento de compra de la finca "Estancia La Voca de la Quebrada" está fechado el 2 de julio de 1616 y fue redactado por el escribano don Luis de Quiñones Osorio Paz, delegado del gobernador de Santiago del Estero (Capital de la Provincia del Tucumán), y contó con la presencia, según expresa, del señor alcalde ordinario de la Ciudad de Lerma, del Valle de Salta, don Juan de Abreu y Figueroa. Por la finca se pagaron $800.

Respecto a por qué se denominó al lugar "Campo", Cornejo recordó: "Antes a las fracciones de tierra se las llamaba potreros, de allí proviene Potrero de Uriburu, Potrero de Linares, etc. Luego a los terrenos que estaban a la vera del ferrocarril o a orillas del río Toro, donde crecían los pastizales, comenzó a llamárselos campos. Por eso el nombre derivó en "Campos de Quijano', para abreviarse luego y pasar a ser Campo Quijano".

La mencionada documentación, según el jefe comunal, echa por tierra otras versiones con respecto al nombre del pueblo.

En cuanto a la historia de la localidad, Cornejo recordó: "A principio del siglo XX el Ministerio de Obras Públicas de la Nación inició importantes obras hídricas en los ríos Toro y Blanco". Esas tomas, que aún funcionan, posibilitaron originalmente el riego de más de 20.000 hectáreas en el Valle de Lerma y el suministro de agua corriente a los pueblos de Cerrillos, La Merced y Rosario de Lerma. Además, sirvieron para que en 1948 sobre un canal, Agua y Energía Eléctrica de la Nación, instalase la primera usina hidroeléctrica de Salta generando por primera vez en Salta corriente alternada.

Aquellas obras hídricas se realizaron en piedra canteada, razón por la cual llegaron a trabajar al lugar muchos picapedreros originarios de la ex Yugoslavia, especializados en esos quehaceres.

Quijano del siglo XXI

Campo Quijano fue creciendo de forma acelerada en las últimas décadas. Para tener una idea del impacto demográfico en la localidad basta señalar que en 1921 se habían instalado 3.000 carpas de trabajadores en el lugar y en 1991, es decir 70 años después, el pueblo contaba con 5.000 habitantes. Solo nueve años más tarde, el Censo 2010 daba cuenta de la residencia de 12.000 habitantes y las proyecciones a 2018 son de entre 35.000 y 40.000 vecinos.

"Hoy, una nueva ciudad está creciendo entre la iglesia de San Luis y el cementerio de La Silleta. En esa zona se multiplicaron las urbanizaciones. A eso hay que sumar los loteos de la ruta provincial 24, conocida como Camino a Colón que ha sumado innumerables catastros, lo mismo ocurre en La Merced Chica, en el límite con Rosario de Lerma y en todos los puntos cardinales del municipio", explicó el intendente Manuel Cornejo.

Ante esta situación, el jefe comunal señaló que el desafío es hacer llegar los servicios a todos los vecinos. "En estos momentos, con una inversión de 18 millones de pesos, estamos extendiendo la red de agua potable a la zona de Villa El Dique, Villa Lola, entre otras". Sin embargo, admitió que la rapidez con que se multiplican los loteos se convirtió en una verdadera problemática para el municipio.

"Hemos tomado la decisión de no autorizar nuevos loteos, salvo que sean de régimen cerrado. El problema con la mayoría de las urbanizaciones privadas es que son abiertas y por lo tanto no son autosustentables y la comuna tiene que hacerse cargo de la recolección de residuos, mantener las calles, etc. Algunas están ubicadas a más de 8 km, por lo que es muy costoso llegar con los servicios hasta esos lugares", manifestó Cornejo.

El funcionario agregó: "Una de las obras más importantes que estamos ejecutando, cuyo avance es del 90%, es la remodelación y ampliación de la estación de trenes. Encaramos el proyecto con fondos del BID e incluye la construcción de un salón de exposición de artesanías, una confitería, ampliación del andén para que en el futuro parta desde aquí la formación del Tren a las Nubes".

Un clásico

La feria de la plaza de Campo Quijano se ha convertido en un clásico dominguero para los salteños. Es que el entorno natural de belleza inigualable de la localidad se entremezcla con los paseos por los innumerables stands en los que se ofrecen desde artesanías hasta prendas de vestir, CD, juguetes, tortas, bollos y buñuelos para acompañar las mateadas.

Los sábados, aunque menos conocidos, la feria se afianza por sus características locales. Es que ese día bajan hacia la plaza los pequeños productores y artesanos de la Quebrada para comercializar sus papas del cerro, habas, maíz capia, corderos, quesos de cabra, peras, manzanas, entre otros. A esto se suma, que el 8 del corriente se inaugurará frente al edificio municipal, en un espacio cedido por la comuna, un stand de acopio de papa de los cerros, lo que significará un fuerte impulso para los pequeños productores.

"Lo más interesante es que se trata de productos cultivados por familias del cerro, por lo que pasan directamente de la mano del productor al consumidor. Para apoyar a los pequeños agricultores de la Quebra el municipio les realiza el arado gratuitos de sus parcelas, con un tractor de la comuna", contó Manuel Cornejo.

La feria de los sábados toma así características únicas, que posibilitan el disfrute de los sabores típicos de las montañas para todos los visitantes.

La fiesta de la Patria

Campo Quijano se vio también influenciada por las tradiciones europeas de los primeros pobladores. Por esa razón, en la víspera del 9 de Julio a la medianoche se brinda con vino hervido con canela y se canta el feliz cumpleaños a la localidad. “Este ritual tendrá lugar en la noche del domingo, en el edificio del sindicato ubicado frente a la plaza principal, donde actuarán cuerpos de bailes y folcloristas. Y a las 12 de la noche se cantará el Himno Nacional”, contó el intendente local. La fiesta central es el 9 de julio y contará con la participación de agrupaciones tradicionalistas de toda la provincia.

Este año se espera la participación de unos 2.500 gauchos y delegaciones de las fuerzas vivas de la comunidad.

A las 15 arrancará un festival gratuito en el Club Boroquímica, cuya cartelera será encabezada por el representante del trap argentino Khea, Elías Sánchez, Oscar Belondi y La Repandilla, Gaby Morales, Chirettes, La Mystika, Juglares, entre otros importantes músicos.

La entrada será libre y gratuita con lo mejor del municipio.