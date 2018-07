Nena de 11 años, heroína, evitó el robo de su casa

Los tres presuntos "rompepuertas" que fueron detenidos en una casa del partido bonaerense de Quilmes gracias a la valiente actitud de una niña de 11 años que estaba sola y llamó al Sistema de Emergencias 911, habrían actuado por encargo del expadrastro de la menor, un abogado denunciado por violencia de género. Dicha hipótesis se desprendió de la investigación y la misma madre de la menor, en declaraciones a la prensa.

El hecho ocurrió el miércoles en una vivienda de la calle Vélez Sarsfield al 100 de Quilmes Oeste, cuando la niña -que estaba enferma- se quedó sola, ya que su madre había salido hacia la escuela de su hija para llevar el certificado médico. Según contó Eva, la madre de la menor, ante el canal de noticias TN, a los pocos minutos que ella se fue de la casa, su hija la llamó por teléfono y le dijo que unos ladrones estaban por ingresar a la vivienda.

"Cuando llegué a la escuela, me llama Belu y me dice que tres hombres querían entrar a la casa. Ella estaba estudiando y vio que saltaron las rejas y estaban intentando abrir la puerta con una barreta", relató la mujer madre de una verdadera heroína de solo 11 años. Pese a la corta edad, la niña mantuvo la templanza que se necesita en momentos apremiantes como los que le tocó vivir y supo cómo accionar.

Ni bien la mujer cortó con su hija, y en medio de la desesperación absoluta por saber que su niña corría peligro estando sola con tres delincuentes en la vivienda, velozmente regresó a la casa y cuando llegó se dio con la bendita sorpresa de que la Policía bonaerense ya estaba por ingresar a la vivienda para detener a los malvivientes. A pesar del tenso momento la mujer señaló haber estado con cierta tranquilidad dado que por alguna razón tenía serias sospechas de que algo malo podía pasar.

"Por suerte la policía vino rápido y la verdad que no le dieron tiempo a que le hagan algo a mi hija. Ella me contó que uno de los delincuentes, el menor de edad, la contenía y le decía que no le iba a pasar nada, que ellos vinieron a cumplir con un trabajo", comentó la madre de la menor en declaraciones a la prensa.

Cuando la niña les preguntó a los delincuentes quién les pidió el trabajo, ellos le respondieron "Sebastián Castro", según el testimonio de Eva. La pequeña de 11 años se refirió a la expareja de su madre, quien fue denunciado y apartado del domicilio por "violencia de género". Dicha afirmación abriría graves sospechas en contra del hombre denunciado.

Violencia de género

"Mi hija dice que le dijeron que vinieron a buscar plata, papeles y un auto azul. Él -por Castro- es mi expareja y está denunciado en el juzgado por violencia de género. Es abogado y docente de la UBA, da Derecho y lo que está haciendo con su familia no se entiende", contó la mujer que además agregó que el hombre al que presuntamente nombraron los ladrones "tiene muchos contactos" y se quedó con la tenencia de una hija de ambos de 2 años.

Luego de que la policía llegara a la vivienda y lograra detener a uno de los ladrones de 15 años, el menor que habría hablado con la niña de 11 años intentó detener a los otros dos que se escapaban con dinero y objetos de valor por los techos de las casas vecinas. Al cabo de una breve persecución, los ladrones pudieron ser detenidos por los uniformados de la Policía bonaerense.

Trascendió que los dos detenidos mayores de edad tenían antecedentes penales y quedaron a disposición de la Unidad Fiscal de Responsabilidad Penal Juvenil número 2 de Quilmes, a cargo del fiscal Walter Bruno. En tanto, Eva, la madre de la menor, comentó que ella hablaba con sus hijos porque "con el señor Castro sufro violencia de género y lo vengo denunciando".

"Sabía que algo así iba a suceder en algún momento y yo le venía diciendo a los chicos que cualquier cosa que pasara y yo no estuviese en la casa llamaran al 911", concluyó.

