Para bajar la tensión, permiten a manteros trabajar desde las 22

Tras dos días de tensión, los manteros podrán apostarse desde las 22 en las peatonales. Ayer hubo "un acuerdo de palabra" entre los vendedores ambulantes y la Subsecretaría de Control Comercial de la Municipalidad. Delegados de los manteros se reunieron por la tarde con el subsecretario de Control Comercial, Nicolás Avellaneda, tras marchar por las calles céntricas de la ciudad.

Los vendedores tenían permiso para instalarse luego de las 21, pero ahora la comuna quería que sea después de las 23, lo que generó malestar de los ambulantes.

"Mantuve una reunión con manteros y se consensuó que a partir de las 22 podrán asentarse en las peatonales hasta una nueva disposición pero todo dependerá de que ellos colaboren, mantengan el orden y no generen situaciones que compliquen este acuerdo de palabra. Veremos qué pasa", dijo Avellaneda a El Tribuno.

"Los domingos y feriados, sin actividad comercial, podrán asentarse a las 21", agregó el funcionario.

Los manteros se mostraron conformes con lo acordado. "Hasta ahora esto es lo que se aceptó, se consensuó en asamblea. Si no había acuerdo íbamos a seguir con marchas y cortes de calles. Nosotros ya perdimos dos días de trabajo. Vivimos el día a día y necesitamos trabajar porque sino no tenemos sustento para nuestras familias. Si no trabajamos, no comemos", expresó Rosa Girón, referente del sindicato de Vendedores Ambulantes de la República Argentina (Sivara).

De la reunión también participaron jefes policiales de la comisaría 1. "Se comprometieron al cumplimiento del acuerdo. Después de las 22 no habrá persecución violenta", sostuvo Girón.

Ayer los manteros se concentraron a las 10 en la esquina de la avenida San Martín y Córdoba y recorrieron las calles del microcentro hasta la Subsecretaría de Control Comercial, en el pasaje Castro y Gemes.

Paralelamente, el ministro de Seguridad, Carlos Oliver, en declaraciones a AM840 Radio Salta, en el marco de la presentación de un operativo integral de seguridad por vacaciones, se había referido a la problemática y sostenía que "la Policía tiene que hacer cumplir el Código Contravencional".

Al ser consultado por el cambio de horarios, ya que antes los manteros podían vender desde las 21 en las peatonales y ahora no, Oliver respondió: "Para la contravención no hay ningún horario, así que nosotros tenemos que hacer cumplir la ley. Hay que buscar el equilibrio en ese sentido, por eso trabajamos con la Cámara de Comercio, Rentas, la Municipalidad. Tenemos mesas semanales en las que hablamos de los diversos controles, qué hacer, dónde ajustar el trabajo para mejorar el servicio".

Desde hace dos años

Por su parte, Avellaneda explicó a qué se debe el cambio de horario. "Nosotros hemos sido claros y sinceros desde hace casi dos años con los manteros al permitirles, mediante acuerdo de palabra, que se asentaran después del cierre de los locales. Era un tema consensuado entre la Cámara de Comercio y la Policía. Mientras se mantuviera ese consenso lo íbamos a permitir", señaló.

En estos días creció el conflicto. La Cámara de Comercio había pedido más controles contra la ilegalidad, incluso relevaron casi ocho puestos por manzana en el macrocentro.

Los empresarios, por la caída de las ventas, querían extender los horarios de sus locales, por eso reclamaban que no haya manteros a esas horas.

El funcionario municipal recalcó: "Yo entiendo la situación social de los manteros, pero seríamos unos irresponsables en permitir que estén en el mismo tiempo en que están abiertos los locales. Por eso se les pidió que se asienten más tarde. Ahora lo harán a partir de las 22".

“Hay más vendedores por necesidad”

Los manteros se concentraron a las 10 en la esquina de la avenida San Martín y Córdoba y recorrieron las calles del microcentro hasta la Subsecretaría de Control Comercial, en el pasaje Castro y Güemes. Pedían llegar a un acuerdo que les permitiera seguir trabajando en las peatonales antes de las 23, sin que la Policía realice operativos de decomiso y detención. Finalmente acordaron que se apostarán desde las 22, por estos días.

“La situación es desesperante. Estuvimos dos días sin poder trabajar. Es mucho para nosotros porque sobrevivimos el día a día. Si no trabajamos, no comemos. Esa es nuestra realidad”, había manifestado Marcelo Otero, referente de manteros.

Gerónimo Santos, vendedor de indumentaria, contó que “hay gente mayor, discapacitados, madres solteras de hasta tres hijos que vienen a vender. Ellas traen a los chicos porque no tienen con quién dejarlos. Somos gente con carencias. Somos 350 pero cada día se suman más vendedores por la necesidad, no nos pueden tratar como delincuentes. Hay crisis, hay mucha gente que ahora vende porque se quedó sin trabajo, encima los precios de las cosas suben y suben, y es poca la gente que puede comprar, así que hay días en los que vendemos poco y nada y vamos de mal en peor”.

El joven se refirió a los operativos policiales. “Hace poco a un vendedor de la San Martín la Policía le tiró todas las facturas a la calle. Hace unas horas intentaron detener a un compañero. Le quitaron cargadores, vidrios templados. Esa mercadería no se la recupera más”, aseguró.

Norma Puca tiene 42 años, ocho hijos y trabaja desde que tiene 15 años vendiendo artículos de temporada. “No me alcanza la plata. Toda mi vida vendí para comprar leche, pañales. Si yo hubiera tenido la posibilidad de estudiar, no estaría aquí. Hay gente dueña de locales comerciales que sale a vender con nosotros y no podemos correrlos. No queremos pelear”, dijo.

Los manteros sostuvieron que solicitarán la derogación del Código Contravencional. “Haremos asambleas, un plan de lucha para llegar al Concejo Deliberante porque ellos aprobaron la prohibición de toda actividad callejera. El martes participaremos de la marcha en defensa de los artistas callejeros porque ellos se solidarizaron con nosotros y haremos lo mismo para con ellos”, anticipó Rosa Girón, referente del Sindicato de Vendedores Ambulantes de la República Argentina (SIVARA).

Un niño durante la marcha de ayer, con su cartel

Competencia

Por otra parte, una excomerciante se comunicó con la redacción de El Tribuno para exponer su caso. “Yo tenía un local de comidas rápidas en Urquiza entre Alberdi y Buenos Aires. Hace un mes tuve que cerrarlo porque fui víctima de la competencia desleal y además solo de alquiler pagaba $9.000.

El local era pequeñísimo y por apertura de cuaderno pagaba $800 pesos y me exigían certificado de Bomberos, Salud, Bromatología”, se lamentó Angélica Taritolay.

“La competencia desleal existe y va en aumento. Cerca de mi negocio una señora se instalaba todos los días, a las 20.30, a vender milanesas y hamburguesas. La gente hace filas largas para comprarle. Me cansé de reclamar a los inspectores. Les llevé fotos. Grande fue mi sorpresa cuando descubrí que en vez de pedirle a esta señora que se retire del lugar, le compraban sánguches. Ella empezó con una planchita chica y ahora tiene un carro de tres metros con luces”, aseguró.