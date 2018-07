Juan Martín Del Potro sigue a paso firme en Wimbledon: Ganó en sets corridos

No dio ningún lugar a sorpresas Juan Martín Del Potro (5º favorito), y se metió por cuarta vez en su carrera en la segunda semana del torneo de tenis más importante del mundo. Le ganó al francés Benoit Paire (47º del ranking mundial) por 6-4, 7-6 (7-4) y 6-3, y quedó en soledad como el segundo argentino con mayor cantidad de victorias en torneos de Grand Slam: con 87, dejó atrás a David Nalbandian (86) y es único escolta de Guillermo Vilas (139). Tambioén superó al cordobés en cantidad de victorias en el All England: con 20, superó las 19 del tenista de Unquillo.

Mostró un par de cartas el francés en su primer game de servicio. Saque y red de entrada y drop en el segundo punto, aunque el tandilense lo ganó en la red con una volea de revés. A su turno, Delpo exhibió su repertorio habitual: saque potente y efectivo, la derecha como un misil y un revés confiable.

Is a first grass court title on the horizon? @delpotrojuan is through to the fourth round in straight sets, defeating Benoit Paire 6-4, 7-6(4), 6-3#Wimbledon pic.twitter.com/FeMetrTf2Q