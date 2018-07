Neymar: “Es difícil encontrar fuerzas para querer volver a jugar”

El delantero del seleccionado de Brasil, no ocultó la tristeza que significó quedar fuera del Mundial.

La estrella brasileña Neymar, al día siguiente de la derrota de Brasil ante Bélgica por 2 a 1, en cuartos de final del Mundial, expuso en las redes sociales la gran tristeza que lo invade.

“Puedo decir que es el momento más triste de mi carrera, el dolor es muy grande porque sabíamos que teníamos condiciones para llegar más lejos, para hacer historia... pero esta vez no pudo ser”, comenzó el astro del París SG el mensaje publicado en Instagram, que lo acompaña de una foto suya arrodillado en la cancha, con los brazos en posición de rezar.

“Es difícil encontrar fuerzas para querer volver a jugar al fútbol, pero estoy seguro de que Dios me dará fuerza suficiente para hacer frente a cualquier cosa, por eso nunca dejo de darte gracias Dios, incluso en la derrota... porque sé que tu camino es mucho mejor que el mío”, añadió el delantero.

Neymar también se mostró muy feliz de formar parte de este equipo, estoy orgulloso de todos y advirtió: “Interrumpirán nuestro sueño (de ser campeones del mundo) pero no nos lo sacarán de nuestras cabezas ni de nuestros corazones”.