El Gringo no tuvo filtros para opinar sobre la eliminación de la Selección argentina en Rusia.

Heinze: “Muchísima gente que no sabe de fútbol que sigue decidiendo”

Gabriel Heinze, entrenador de Vélez y mundialista en 2006 y 2010, fue categórico al definir el mal momento de la Selección argentina, donde afirmó que todos tienen algo de responsabilidad.

“No es sólo el entrenador es el responsable, también los jugadores y los dirigentes. Hay un problema en general. Hoy se hace una historia grande porque ocurrió durante un Mundial. Pero vienen ocurriendo cosas en general: durante la Copa América, en las Eliminatorias, pasa todos los días en los edificios que habita esta gente”, manifestó en conferencia de prensa.

El Gringo, referente de los últimos años con la camiseta albiceleste, opinó con dureza que “lo que debe ocurrir es que el que es incapaz, se vaya‘.

“El que tiene beneficios personales también debería irse, pero es muy difícil que eso ocurra. Hay mucha gente que no sabe qué es el escudo de la Selección, mucho no saben lo que es transpirar esta camiseta”, apuntó.

En una conferencia brindada en la Villa Olímpica donde entrena Vélez, cuestionó a “muchísima gente que no sabe de fútbol que sigue decidiendo y por eso las cosas seguirán saliendo mal”.