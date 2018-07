Video. Le salvó la vida a una perrita que cayó de un noveno piso

Las imágenes de una cámara de vigilancia captaron el momento en el que un vecino de Ribeirao Preto, un barrio brasileño del estado de Sao Paulo, le salvó la vida a una perra que cayó del noveno piso de un edificio.

El hombre iba a entrar a su casa cuando vio que Mel, la perra de su vecino, estaba a punto de caerse del balcón. En ese momento le avisó al portero, que rápidamente subió al noveno piso para advertirle a los dueños. Sin embargo, en el departamento no había nadie; informó el Daily Mail.

De todas formas, ya no había tiempo: mientras el portero subía, la mascota cayó. Abajo seguía el hombre, que no dudó en intentar salvarle la vida. Aunque no la pudo agarrar, frenó la velocidad de la caída porque la perrita se topó con el cuerpo del rescatista.

En la secuencia se ve cómo el vecino se para frente a un auto estacionado y extiende los brazos para abarcar más espacio y tener más probabilidades de agarrar a la mascota. En cuestión de segundos sucede lo inesperado: la perrita cae y el hombre intenta tomarla en brazos. Finalmente, los dos se cayeron al piso pero saeron ilesos.