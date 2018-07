“La sociedad avaló el gradualismo en las elecciones del año pasado”

La realidad política y social de Argentina es sumamente compleja y dinámica y para entender lo que ocurre en el país no basta a veces con estar bien informado. Hay que procesar mucha información y saber de movimientos y tendencias económicas, políticas y sociales. A tal punto se torna compleja la interpretación de lo que ocurre que el análisis queda, por estos días, en manos de especialistas.

El Tribuno consultó la opinión del especialista en opinión pública y análisis político Sergio Berensztein, quien sigue muy de cerca los últimos vaivenes de la política y la economía. Es uno de los consultores de opinión pública más renombrados de Argentina, es doctor y máster en Ciencia Política (University of North Carolina, Chapel Hill) y licenciado en Historia (UBA). Es profesor de la Universidad Torcuato Di Tella (desde 1998) y fue recientemente designado profesor invitado de la Escuela de Estudios Globales e Internacionales (GSIS) de Indiana University. En los últimos veinte años fue profesor invitado en prestigiosas instituciones académicas del exterior como las universidades de Duke, Georgetown, Stanford, Princeton, New México, Flacso y CIDE (México) y Salamanca (España). Es presidente de Berensztein, la consultora de análisis político y estratégico que fundó en 2014, con una perspectiva regional y comparada en base a métodos de investigación rigurosos e innovadores, tanto tradicionales (cuali y cuantitativos) como de big data.

Es coautor de los libros “Los beneficios de la libertad” (Ateneo, 2016), “125 Años del Banco Nación” (Banco Nación, 2016), y “El poder narco” (Sudamericana, 2014), entre otros.

Publicó más de 30 artículos académicos en revistas especializadas y volúmenes editados. Es co-conductor de “Emergencia Intelectual” (América TV), panelista de “Animales Sueltos” (América TV), columnista de A24 y coconductor del programa radial “Política y pelotas”. Publica regularmente columnas de opinión en los diarios Perfil y La Nación, y es habitualmente consultado por los principales medios de comunicación del país y del exterior. Fue editor de FocoEconomico.org entre 2012 y 2016.

La consultora Berensztein trabaja junto al estudio D’Alessio IROL en el informe denominado “Monitor de Humor Social” donde sistemáticamente todos los meses se hacen las mismas preguntas y se incluyen también algunos temas de coyuntura que les permite entender también las tendencias de opinión publica.

¿Cómo está el humor del argentino en este momento?

Obviamente, la preocupación por la cuestión económica de todos los sectores en particular tiene que ver con la inflación, con la pérdida del poder adquisitivo, la caída del salario real, hay mucha preocupación por el empleo, también de los jubilados por sus ingresos. Hoy la sociedad está marcada por la incertidumbre y el temor que genera la crisis económica.

Le preguntamos a la gente cómo se ve respecto del año pasado y cuál es la expectativa en relación con el próximo año y las cifras son muy contundentes porque tenemos tres cuartas partes de la sociedad que dice peor que el año pasado y más de la mitad que cree que va a estar peor dentro de un año, entonces estas expectativas negativas son fundamentales porque nos permiten por ejemplo entender que la gente se está preparando para una recesión importante.

¿Y cómo impacta esto en la evaluación del Gobierno?

Cuando el Gobierno habla de desaceleración se está esperando un contexto económico claramente negativo para los próximos meses. Y esto impacta en otros indicadores como la evaluación de la gestión del Gobierno que quedó muy dañada. Pero, por ejemplo, cuando uno analiza la imagen del Presidente, no de la gestión, sino de la persona Mauricio Macri -y esto hay que enfatizarlo mucho-, su imagen es relativamente buena con un 21% de imagen positiva. La verdad es que es uno de los dirigentes mejor considerados junto con María Eugenia Vidal, la doctora Carrió y es raro que un presidente que esté pasando por un momento tan complejo de su gestión con una crisis que ya lleva 12 semanas, mantenga estos niveles. Lo que marca esto es que la coalición gobernante tiene un piso bastante significativo de apoyo en la gente que, a pesar de lo económico, le sigue brindando apoyo al Presidente. Hay un 35% que valora la gestión.

¿Ud. cree que proyectando este mal humor social hacia el año que viene, el presidente Macri tiene chances de una reelección?

Quiero ser muy prudente en esto porque la foto de una mirada actual de ninguna manera nos permite entender la dinámica que va a vivir la Argentina dentro de un año. Lo que puedo decirle es que, hasta hoy, a pesar del desgaste, Cambiemos es una coalición bastante consolidada. Lo que pase hasta el próximo año es muy difícil de poder predecir, no me gustan las predicciones.

¿Qué tan competitivo ve a Cambiemos para las próximas elecciones?

La capacidad organizacional de Cambiemos le permitió ganar elecciones con distintas marcas. Al principio con la marca PRO, en la ciudad de Buenos Aires y otros distritos desde 2005 a la fecha. Cada vez que compitió Macri fue invicto, es decir no perdió desde el 2005 hasta ahora ninguna elección, solo fue derrotado en 2003 cuando era Compromiso para el Cambio en la ciudad de Buenos Aires, pero desde que ganó el actual equipo con Durán Barba y compañía nunca perdió. Esto es obviamente un dato relevante para entender que estamos frente a una coalición de gobierno que al margen del apoyo que sigue teniendo en la opinión pública en términos de competencia electoral ha demostrado ser realmente muy eficaz.

¿Por qué ocurrió esta última crisis y Argentina terminó recurriendo al FMI?

Argentina estableció a finales de 2015 una estrategia de correcciones graduales de déficit estructurales muy serios. El déficit fiscal y el déficit comercial lamentablemente, lejos de corregirse, se agrandaron a lo largo de estos 31 meses de gestión por diferentes motivos, el déficit fiscal, porque si bien el Gobierno ahorró mucha plata en algunos aspectos, igual expandió el gasto público en otros, el déficit comercial por atraso cambiario desalentó las exportaciones, hemos tenido inundaciones y sequías y eso fue determinante en una caída de ingresos; a eso se le suma el incremento del precio de la energía que Argentina importa. Todo esto fue un cóctel explosivo porque cuando a partir de diciembre la Reserva Federal de Estados Unidos decide incrementar las tasas de interés y como Argentina tenía desequilibrios más importantes que el promedio de los emergentes y una historia reciente muy traumática para los inversores, fue más castigada que el promedio y hacia abril cuando se desata la corrida cambiaria no había muchas más opciones. Argentina necesitaba, para continuar con el gradualismo, dos cosas muy importantes: crédito barato en el mercado internacional y crecimiento. Bueno, justo cuando logramos crecimiento, que tardó un montón en llegar, lamentablemente cambiaron las condiciones del mercado internacional y nos quedamos sin financiamiento y luego los mercados se cerraron. El Fondo Monetario es el prestamista de última instancia y es el más barato para esas circunstancias y lo que hizo el Gobierno fue lo lógico.

¿No se debería haber realizado el ajuste antes?

Bueno, con el resultado puesto es más fácil decir que sí, por supuesto y que había mucha gente que venía advirtiendo los riesgos que corría el país. Y en su momento el Gobierno no tomó en serio esas críticas o no le llamó la atención. Pero recordemos que la sociedad avaló el gradualismo en las elecciones del año pasado, es decir no hubo una mayoría de gente que votó en contra del gradualismo. Si lo criticaban a Macri era por neoliberal, no por heterodoxo. Si bien el Gobierno debió ser más riguroso en la velocidad de la corrección de los desequilibrios fiscales y comerciales, tal vez dejó que se apreciara mucho el tipo de cambio -hay muchas cosas que uno puede ver hoy que no se hicieron bien-, pero me parece que con el triunfo electoral del año pasado se avaló el gradualismo y el presidente hizo una buena elección en los distritos más importantes, incluso en Salta. La sociedad avaló esa política -eventualmente hoy equivocada-, pero bueno, así es la democracia.

¿Usted cree que el peronismo, tal como está en este momento, es competitivo?

En primer lugar, ¿que es el peronismo hoy? ¿Es el de la calle Mateu, es el de los gobernadores que no quieren saber nada con el kirchnerismo? No es una pregunta sencilla de contestar. El partido como tal está intervenido judicialmente. Indudablemente estamos ante un contexto de crisis en el cual una coordinación de los factores de poder más moderados del peronismo debe ser capaz de conciliar esfuerzos y generar una propuesta que permita tener el voto peronista, pero sobre todo, competir por el voto de los sectores moderados, medios y urbanos que antes apoyaron al presidente Macri y su coalición. Ahí el peronismo puede ser muy competitivo. En principio pensaría hoy en una segunda vuelta...

¿Y de qué dependería ese triunfo?

Depende del candidato, depende del programa y fundamentalmente de la organización y el financiamiento de la campaña. Quiero ser muy enfático en esto: una de las virtudes y de las fortalezas más notables de Cambiemos es su organización electoral y aquí la verdad es que el peronismo está haciendo campaña del siglo 20, por ser generosos, mientras que Cambiemos viene haciendo campaña del siglo 21. Digo generosos porque a veces la campaña del peronismo parece del siglo 19. El gobierno haciendo campaña es extraordinario, sabe utilizar la tecnología de la información, redes sociales y tiene gran capacidad para definir mensajes estratégicos. Así como falló en la comunicación de política pública son muy eficaces en la comunicación electoral.

¿Cuál es el factor que será determinante?

Ahí habría que ser muy prudentes porque si el peronismo llega como hasta ahora le da una ventaja espectacular al Gobierno y éste, aún con la desventaja de haber sido protagonista de esta crisis, tiene mucho para competir simplemente por la fortaleza de la organización de campaña que tie ne.