Leandro Zárate: “Ojalá que podamos ganar  la serie y dar el batacazo”

Leandro la “Chancha” Zárate decidió quedarse en Juventud Antoniana y entrena con el plantel que conduce Gustavo Módica, que se prepara para jugar con Rosario Central por los 32avos. de final de la Copa Argentina, en los primeros días de agosto.

¿Cómo te imaginas este nuevo proceso en Juventud?

Se viene un torneo complicado, pero lo importante es que uno lo cuenta como una revancha en lo personal

¿Una revancha?

El año pasado no se logró ni siquiera la clasificación. Uno es consciente y siempre lo dije, en lo personal las cosas ne me han salido bien. Quería un revancha y para ello hablé con los dirigentes. La verdad que estoy eternamente agradecido por la oportunidad que me dieron, nuevamente.

¿Qué realce tiene para un grupo que se está armando y el hecho de jugar con Rosario Central la Copa Argentina?

Eso es importante para los jugadores en lo económico y para ayudar a la institución. Somos conscientes de que es un club de Primera División y nosotros siempre estuvimos peleando hasta el final en los torneos de ascenso. La verdad que para nosotros es un partido único. Tenemos que salir a jugar, a tratar de hacer bien las cosas para pegar el salto y que por ahí puede significar como algo trascendente. Pero, bueno, hay que entrenar y llegar bien al día del partido.

Hubo casos en que equipos de una categoría inferior le ganaron a los de Primera. ¿Se podría dar en esta ocasión?

Esto es fútbol y somos once contra once. Uno le ha tocado jugar en Primera División y son otro tipo de entrenamientos, muchas cosas por ahí que en el fútbol del ascenso no se ve, lamentablemente. Pero siempre para nosotros es fundamental ponerse bien. Hay que aprovechar este mes que tenemos para ponernos mejor físicamente, mentalmente e ir a enfrentar un partido muy difícil y el cual se va a televisar. Se va poner a prueba muchos chicos. Eso es importante también para juventud, porque quién te dice que a los chicos del club les vaya bien y los pueden mirar de otros clubes más grandes. Es lindo y hay que tomarlo con esa mentalidad, de tratar de llegar bien para que pasen esas cosas lindas que tiene el fútbol. Para los chicos que están empezando y para nosotros que estamos finalizando nuestra carrera. Ojalá que salga un buen partido y que podamos ganar la serie y dar el batacazo.

¿Cómo se está armando el grupo?

Este es un plantel corto y donde son muy pocos, pero de a poquito nos vamos armando. Fueron los primeros entrenamientos con los que llegaron y hay que tratar de armar un buen grupo. Tener la mentalidad ganadora siempre y creo que ese es un deber de los más grandes trasmitirles; lo vamos a tratar de hacer siempre pensando en la institución que es lo más grande hoy en día.

¿Podés hablar de tu relación con el DT Gustavo Módica?

A Gustavo lo conocí acá en Juventud y tengo una excelente relación. El como entrenador y uno como jugador tiene que entender el mensaje que él quiere y de la idea de juego que quiere. Él fue parte de que uno pueda continuar en el club. Esperamos que nosotros como ellos, tanto los dirigente como el cuerpo técnico, vamos a sumar todo para el mismo lado y tratar de hacer las cosas de la mejor forma posible

