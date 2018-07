Gimnasia y Tiro se trajo una derrota desde Tucumán

Gimnasia y Tiro comenzó bien, pero terminó mal en su incursión por suelo tucumano, al caer derrotado frente a Lince, por 37 a 12, en uno de los partidos adelantados de la tercera fecha del torneo Regional del NOA.

El albo se puso en ventaja con un try de Diego Terán a los 19 minutos del primer tiempo. Hasta allí, el partido fue muy parejo y con una serie de errores que se repitieron en ambos bandos. Pero tras la anotación del conjunto salteño, Lince ejerció mayor presión y poco a poco fue inclinando la cancha, hasta dar vuelta el resultado.

Primero con un try penal, luego Emiliano Coria apoyó en el ingoal y más tarde con un penal de Silva Soria, los tucumanos cerraron el primer tiempo con una notable diferencia de 15 a 5.

Gimnasia no mostró reacción en el segundo tiempo y Lince estiró la ventaja con un try de Joya, más la conversión de Silva Soria.

Los forwards tucumanos siguieron marcando el rumbo del encuentro; llegaron dos tries más para el dueño de casa y se festejaba en la tribuna. Es que Lince ya había alcanzado el punto bonus, con lo cual pasa a liderar la zona B del certamen.

Con más actitud que juego, el albo buscó por todos los medios el descuento pero en cada intento chocó con la línea defensiva de los tucumanos. Y recién cerca del final, Gimnasia pudo remover el marcador con un try de Sánchez y la conversión de De Cavi.

Gimnasia formó en la cancha de Lince con: Gabriel Balderrama; Juan Cruz Marsal; Facundo Maíta; Marcelo Reynaga; Alvaro Silvestre; Facundo Rusinek; Facundo Cuevas; Alfredo Sánchez; Leandro Tobio; Gonzálo Montalbetti; Germán Valdez Jandula; Nicolás Acedo Navamuel; Alejo Haro Rodríguez ; Luis Valdez Jandula y Diego Terán. También ingresaron: Ignacio Tobio, Ramiro Fernández, Jorge Sandoval y Ezequiel Barraguitre.

La buena noticia para el albo fue la victoria en la división intermedia, por 46 a 26.

Domingo de acción para la U y del Jockey

La tercera fecha del Regional del NOA continuará hoy con tres partidos más, dos de los cuales se disputarán en Salta.

Universitario, que viene de quedar libre en la jornada anterior, buscará el triunfo frente a Cardenales, desde las 16, con el arbitraje de Patricio Padrón.

La U formará con Agustín Fernández, Bruno Figueroa, Martín Dahas, Franco Bressanutti, Jorge Bellot, Gonzalo García Ascárate, José Chierici, Matías Fortuny, Eliseo Morales, Martín Núñez, José Correa, Gastón Frey, José Torres, Gastón Bazán y Juan Morosini.

El conjunto verde perdió en la jornada inaugural por lo que debe sumar para no alejarse del líder de la zona A, Huirapuca.

Por su parte, Jockey Club buscará recuperarse del duro golpe que significó perder el clásico contra Gimnasia, esta tarde desde las 16, frente a Tucumán Lawn Tennis, que tampoco arrancó bien el certamen.

En Santiago del Estero se completará la fecha con el clásico entre Santiago Lawn Tennis y Old Lions.