La fábrica del repudio en el mundo

Más de un siglo lo confirma: los regímenes comunistas, repudiables por su maquinaria criminal y demagógica, son, a su vez, la mayor fábrica de actos de repudio que ha generado lo más bajo de la naturaleza humana. Y Cuba, el castrismo, es sin duda el principal productor. Pero no siempre se salen con la suya. Hace días sucedió algo interesante en la ciudad de Camagey, en el centro de Cuba. La fachada de la casa de la actriz y periodista independiente Iris María Mariño García y del dramaturgo Mario Junquera fue primeramente manchada con excrementos. Luego, la pintarrajearon con consigas oficialistas, y le escribieron ofensas y obscenidades en contra de la familia (no pocas con errores ortográficos, pues cada generación nacida en la revolución escribe y habla peor). La pareja se quejó ante las autoridades gubernamentales -que saben responsables del vandalismo- y pidieron que le restauraran la fachada, pero su reclamo no fue atendido. De ahí que, sobreponiendo la inteligencia a la violencia, la creatividad al odio, decidieron revertir los ataques.

"No borraremos los grafitis. Convertiremos los grafitis en objeto performático, e invitamos a toda persona a escribir el grafiti que desee en nuestra fachada", escribió Iris María en su perfil de Facebook. Artistas, amigos del matrimonio, periodistas independientes y activistas de derechos humanos se sensibilizaron con la iniciativa, rechazaron los agravios y aseguraron que participarían del performance. Y así fue. La fachada, que había sido embestida por insultos, se empezó a colmar de versos y frases que hablaban de amor y libertad. Transformaron así el espacio privado -asaltado por la impunidad, por la vulgaridad de agentes y cómplices de la dictadura- en un mural público destinado al ejercicio de la libre expresión. Y no solo camageyanos, también se sumaron de otras partes del país. Así que en el Partido Comunista sonó la alarma de la fábrica del repudio.