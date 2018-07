Mal arranque de 9 de Julio y Sirio en la ex-Liga C

Los equipos salteños de la ex Liga C de básquet perdieron sus partidos iniciales de los octavos de final.

Mal arranque para los clubes salteños que disputan los octavos de final de la ex Liga C de básquet. Tanto 9 de Julio (de la capital salteña) como Sirio Libanesa (de Orán) perdieron el primer partido de la serie que se definirá al mejor de tres juegos.

Los julianos sufrieron una dura derrota como locales frente a Independiente de Tucumán, por 64 a 57.

El partido fue parejo, el conjunto salteño perdió el primer parcial 11 - 14, pero logró cerrar el primer tiempo estando arriba en el marcador, 27-24. Inclusive hasta el tercer período logró mantenerse arriba pero la noche no terminó bien ya que Independiente dio vuelta el partido en el tramo final (12- 21).

Por su parte, en el norte de la provincia, Sirio Libanesa cayó frente a Avellaneda Central de Tucumán por 46 a 40, por lo que, al igual que 9 de Julio, está obligado a ganar el próximo partido para estirar la serie a un tercer y definitivo juego.

En otro de los partidos, Estudiantes de Tucumán venció a Gorriti de Jujuy por 85-69 y Belgrano CyD, también de Tucumán, derrotó por 87-54 a La Mendieta, de Jujuy.

Los ganadores de cada llave clasificarán al Final Four, instancia en la que estará en juego el ascenso al Torneo Federal, la tercera categoría del básquet argentino.

Cada equipo clasificado podrá presentar al Comité Regional su oferta en la licitación que definirá dónde se jugará el cuadrangular final.

Para esta etapa será obligatorio jugar en piso deportivo (parquet) y contar con los elementos necesarios para que los partidos puedan ser transmitidos de manera online.