El emotivo relato del padre de Justina: "Cada día la extraño más"

Ezequiel Lo Cane fue uno de los invitados a la mesa de Mirtha Legrand y contó con entereza, cómo fueron los últimos momentos de vida de su hija Justina, la joven de 12 años que esperó y no pudo recibir un trasplante de corazón.

Su lucha inspiró a miles de personas y sus papás impulsaron la promulgación de la ley que lleva el nombre de la adoslescente y determina que todos los mayores de edad son donantes de órganos salvo que se hayan opuesto en vida.

El crudo y emotivo relato de este papá generó lágrimas visibles en los invitados a la mesa, sobre todo de María del Cerro y el doctor Alberto Cormillot.

“Cuando llego a su habitación, los monitores comienzan a encenderse como alarmas y lo miro a su médico que me dice ‘ya está, no hay necesidad de desconectarla’. Me acerqué y nunca lloré como lloré en ese momento, le di un beso, me despedí y salí corriendo a buscar a mis otros hijos a contarles la noticia yo mismo”, dijo Lo Cane.

“Cuando me despedí, le di un beso y le dije unas palabras que me las guardo. Creo que cuando entré, ella supo, de alguna manera, que la mamá y yo habíamos decidido soltarla”, aseguró con entereza. “Es un dolor que crece. Cada día la extraño más”, concluyó.

Fuente: eltrecetv.com.ar