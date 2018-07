Un toro arrancó el cuero cabelludo a torero durante una corrida en España

El torero Juan José Padilla fue víctima de un terrible accidente el último viernes en la plaza de toros de Arévalo, España. Padilla sufrió una cornada que le arrancó 20 centímetros del cuero cabelludo.

Juan José Padilla, quien perdió un ojo en un incidente similar en el 2011, fue alcanzado por el cuerno del toro cuando hacía una de sus presentaciones en España. La cuadrilla y el público quedaron más que perturbados por la escena. Asistentes al evento grabaron y subieron a YouTube el preciso instante del accidente.

El torero fue trasladado a urgencias de inmediato para recibir los cuidados correspondientes del caso. La información indica que Juan José Padilla se encuentra fuera de peligro. El video de YouTube tiene más de 30 mil reproducciones.



Juan José Padilla fue entrevistado por El Mundo y manifestó que este accidente no lo amilana y que espera estar listo para la próxima corrida. "Por supuesto que quiero torear. Estoy convencido de que torearé en Pamplona (13 de julio) para despedirme de esa afición a la que tanto me une", manifestó el protagonista del video viral de YouTube.



El torero, tras ser atendido, se dio un tiempo para agradecer al equipo médico de la plaza de toros de Arévalo. "Soy consciente de que he tenido mucha suerte. En todo momento he estado tranquilo porque sabía que estaba en buenas manos. La evolución es favorable y solo pienso en volver a la cara del toro", cuenta Juan José Padilla.





El video de YouTube viene siendo compartido con miles de personas. "El sufrimiento es parte de la gloria", sentencia Juan José Padilla al mencionado medio.