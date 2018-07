La U y el Jockey festejaron en casa

Universitario RC no se baja del camino del triunfo, esta vez jugando la tercera fecha del Regional del NOA de rugby. Hace una semana celebraban la conquista del Torneo del Interior B y ayer otro festejo invadió a la sede de El Huaico puesto que derrotó a Cardenales. Otro de los que tuvo motivos para celebrar fue el Jockey Club de Salta al vencer al siempre complicado Tucumán Lawn Tennis.

Después de ser campeón del Torneo del Interior B, Universitario se planteó el objetivo de hacer el mejor Regional posible. Quiere ser protagonista y ayer dio un paso hacia esa meta al vencer a Cardenales por 37 a 14 por la zona A.

La U dominó en todos los aspectos del juego; hasta el minuto 29 del segundo tiempo había logrado una victoria parcial de 34 puntos a favor y cero en contra. Los tucumanos pudieron reacomodarse en los once minutos que faltaban, pero la superioridad de los verdes siguió prevaleciendo para quedarse con el primer triunfo en el certamen tras haber caído en la primera fecha contra Huirapuca.

El apertura Elíseo Morales terminó siendo el goleador de Universitario con 22 puntos, producto de un try, tres penales y cuatro conversiones; el fullback Juan Franco Morosini sumó dos tries y uno aportó José Torres. Al triunfo de la primera se le sumó el de la división intermedia al vencer a Cardenales por 47 a 41.

Triunfo en la rotonda

El Jockey Club de Salta no la pasaba bien contra Tucumán Lawn Tennis jugando en la rotonda de Limache. El albirrojo, que venía de perder el clásico contra Gimnasia y Tiro, encontró ese triunfo que necesitaba al imponerse por 21 a 13 en la zona B.

Hasta el minuto 29 del segundo tiempo el marcador favorecía a los tucumanos por 13 a 7; en ese instante se produjo el quiebre del partido para el local, que pasó a dominar las acciones para terminar venciendo a la visita por ocho puntos.

El otro partido que completó la tercera fecha del Regional fue el clásico de Santiago del Estero; la confrontación quedó en poder de Old Lions al derrotar a Santiago Lawn Tennis por 45 a 23 con puntos bonus incluido.

La fecha arrancó el sábado pasado con otros tres encuentros y los siguientes resultados: Universitario de Tucumán 14 - Natación y Gimnasia 23, Huirapuca 48 - Jockey Club de Tucumán 19 y Lince 37 - Gimnasia y Tiro 12.

El Regional del NOA continuará el próximo fin de semana; los enfrentamientos de la zona A serán los siguientes: zona A, Jockey Club de Tucumán vs. Universitario de Salta, Natación y Gimnasia vs. Huirpauca y Los Tarcos vs. Universitario de Tucumán; libre quedará Cardenales.

Por su parte, en la zona B se medirán Gimnasia y Tiro vs. Santiago Lawn Tennis, Tucumán Lawn Tennis y Tucumán Rugby vs. Jockey Club de Salta. No tendrá participación Old Lions.

Según el formato de competencia, los cinco primeros equipos de cada zona accederán a la siguiente instancia, donde se enfrentarán todos contra todos en una sola rueda.

Las posiciones

Equipos PJ PG PE PP PTS

Huirapuca 3 3 0 0 14

Los Tarcos 2 2 0 0 9

Univer. (T) 3 2 0 1 9

Univer. (S) 2 1 0 1 4

Natación 2 1 0 1 4

Cardenales 3 0 0 3 1

Jockey (T) 3 0 0 3 0

Equipos PJ PG PE PP PTS

Lince 3 3 0 0 14

Tuc. Rugby 2 2 0 0 9

Jockey (S) 3 2 0 1 9

Old Lions 3 1 0 2 7

Gimnasia 3 1 0 2 4

Tucumán LT 1 0 0 1 0

Santiago LT 1 0 0 1 0