Ramón Apaza: “Solo nos falta definir el once titular”

A solo trece días del partido frente River Plate, en barrio norte se ilusionan con poder dar el batacazo en el Cementerio de los Elefantes.

Ramón “Turco” Apaza, el encargado de conducir tácticamente al equipo cuervo frente al millonario, habló con El Tribuno para dar un panorama de cómo está el equipo de cara al transcendental encuentro.

“Al equipo lo veo bien, los refuerzos ya llegaron y solo falta definir el once titular. El grupo está comprometido y se los ve con confianza. Sabemos que es el partido más importante del año que le toca a Central Norte y hay que tomarlo con la seriedad que se merece”, sostuvo el técnico azabache.

Apaza sabe que más allá de lo futbolístico será clave llegar bien físicamente al encuentro del próximo 22 de julio.

“Estamos físicamente en un noventa por ciento, nos falta ajustar algunos detalles, como jugar más rápido, no demorarnos tanto tiempo con la pelota, jugar más simple, esos detalles son fundamentales porque te descuidas un segundo y lo pagás caro frente a un rival de jerarquía como River”.

Justamente, el DT del cuervo observó anoche el encuentro amistoso entre River Plate y Saprissa de Costa Rica para ir sacando conclusiones de su rival.

“Nacho Fernández no tiene una posición fija, se tira para lo dos lados, Ponzio no pasa nunca al ataque se mete muy atrás. Los laterales son los que terminan la jugada. Los tres del medio, Nacho Fernández, Pity Martínez y Ezequiel Palacios se movieron muchísimo, ninguno se queda quieto, Pratto sale siempre a rebotar al igual que Ignacio Scocco. Creo que River tiene mucha movilidad en el mediocampo, salvo Ponzio, que mantiene su posición fija”, sostuvo el estratega salteño.

“Va a ser un partido donde vamos a tener que estar muy activos para contrarrestar los movimientos de ellos, y a los laterales en especial, vamos a tratar de que nuestros volantes los sigan hasta mitad de cancha. Yo a River lo vi muy firme en su concepto de cuatro defensores, tres volantes, un enganche y dos puntas. Va a ser un partido durísimo y tenemos que estar muy concentrados”.

Con respecto a los jugadores lesionados, Fausto Apaza ya está recuperado y trabajará hoy a la par de sus compañeros. El único que esta en proceso de recuperación es Hernán Vargas, quien padece un microdesgarro, pero confían en que el “Demonio” estará frente al millonario.

Por otro lado, el cuervo afrontará este miércoles, a las 16 un nuevo amistoso, tras su último ensayo frente a Talleres de Córdoba. Esta vez su rival será Deportivo La Merced, en el estadio Dr. Luis Güemes.