Kútulas ganó el Sun’s Race en un final emocionante

El Sun’s Race entregó ayer una definición que hace tiempo no se veía en las carrera de enduro. De un lado estuvo Nicolás Kútulas (Husqvarna), actual campeón argentino, y del otro los hermanos Kevin (Honda) y Luciano Benavides (KTM), hoy volcados al rally tras dejar una importante huella en el enduro también siendo ambos campeones nacionales. Fueron los protagonistas absolutos de la nueva edición que reunió a más de 200 corredores y que finalmente terminó con Kútulas en lo más alto.

La lluvia que cayó desde el jueves pasado en Tartagal le puso más dificultades al circuito de 32 kilómetros; algunos sectores presentaban mucho barro generando que varios pilotos se convirtieran en rezagados. Pero a pesar de las dificultades los tres referentes que tenía la cita generaron un espectáculo digno de ver.

Tras una caída, Luciano Benavides perdió tiempo y terminó llegando a la meta en tercer lugar; el primer puesto lo pelearon hasta el final Nico y Kevin. En los últimos metros se repartieron la punta de la carrera y al último salteño llegaron a la par, salió mejor parado Kútulas y se quedó con el primer puesto en la seniors A.

“Los últimos metros los corrimos literalmente juntos, hasta el último salto. Me encanta esta carrera, la corro desde que tengo cinco años, se trata de mi provincia, es un clásico del circuito argentino. A parte estaba en el calendario del equipo, querían que la corriera por lo famosa que es”, señaló Kútulas.

Nico llega a tres triunfos en la máxima categoría, todos conseguidos en forma consecutiva. Festeja desde el 2016 y su dominio también se extiende al Campeonato Argentino puesto que ganó todas las fechas que se disputaron esta temporada.

“Esta vez decidí correr con una moto de 250cc, una más chica de la que estoy acostumbrado. En la primera vuelta se me acalambraron muchos los brazos porque es muy distinto el ritmo del rally. Ahí me alcanzó Nico que largaba de atrás, nos fuimos pasando toda la carrera hasta el final que llegamos rueda a rueda”, expresó Kevin, el piloto que más veces ganó el Sun’s Race.

Benavides también resaltó que la carrera sirvió como preparación para sus próximo desafíos. “La idea fue tomar ritmo con la moto chica para practicar maniobrabilidad, agilidad y ahora ya el plan cambia totalmente porque empiezo a hacer road book”, expresó el último subcampeón del Rally Dakar.

Los desafíos que llegan

Completado el Sun’s Race, los tres pilotos salteños ya piensan en sus próximos desafíos. Kútulas viajará mañana a San Juan para correr el domingo en la quinta fecha del Argentino. En tanto, los hermanos Benavides disputarán desde el 11 de agosto el Atacama Rally y a partir del 25 del mismo mes el Desafío Ruta 40. Luego se presentarán en el Baja Inka Rally en Perú.