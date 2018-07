Tras 10 días de búsqueda aparecieron los argentinos que navegaban en velero en Brasil

El velero con tres argentinos que era intensamente buscado tras perder contacto el 27 de junio en Brasil finalmente fue hallado a salvo en la tarde de este sábado en el sur del país vecino.

Así se lo confirmó el Club Náutico de Mar del Plata al portal TN.com.ar. También lo reportaron medios de esa ciudad.

Los tripulantes, Horacio Sánchez Fuentes, de Mar del Plata, Martín Alvarez, de Las Flores, y Daniel Ansalone, de Mirarmar, se encuentran en buen estado de salud.

La embarcación tenía previsto partir el 27 de junio desde el puerto de Imbituba, en las costas de Santa Catarina, en el sur de Brasil, hacia Mar del Plata. Desde entonces, no se supo más nada de ella.

Según trascendió, los navegantes decidieron aguardar en Río Grande do Sul a que mejoraran las condiciones de navegar para continuar el viaje, pero no avisaron del cambio de planes.

Los navegantes habían viajado al país vecino para traer el velero, que llevaba dos años apostado en Porto Belo.



La embarcación de madera, bautizada como "Gypsy II", data de 1932, tiene 10.80 metros de eslora, cuenta con tres velas, y no posee radar o rastreador satelital.

En su cuenta de Facebook, Sánchez Fuentes compartió fotos y relatos de los viajes del velero y las diversas restauraciones que sufrió a lo largo de los años.

De la búsqueda participaron tanto autoridades marítimas brasileñas como de Prefectura Naval Argentina.