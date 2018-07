El "cuento de los tres chanchitos", la respuesta insólita de Iguacel para explicar el plan del Gobierno

"El cuento de los tres chanchitos es un buen ejemplo de cómo podemos hacer las cosas", dijo el nuevo ministro de Energía y Minería, Javier Iguacel, cuando en el programa de Mirtha Legrand los invitados, y hasta la propia conductora, se quejaron de la situación económica difícil que atraviesa el país.

"Yo soy memoriosa y he pasado por todos los gobiernos, dictaduras, gobiernos constitucionales, pero pocas veces he visto lo que que estoy viendo ahora, en el sentido de las necesidades de la gente", fue la reflexión de la diva en la noche de este sábado.

Y se sumó la periodista Barbie Simons, quien primero hizo una confesión y luego se dirigió al ministro: "Yo voté a este gobierno y también aposté al cambio. La gente no puede tener ánimo cuando llega a fin de mes, cuando una familia no tiene para pagar las cosas básicas".

Ante ese reproche, Iguacel respondió: "En 43 años, toda la vida, siempre, a los argentinos nos costó llegar a fin de mes. No es cierto que esto sea una situación de hoy".

Y a su vez, ensayó una defensa insólita de la gestión de Cambiemos y agregó: "El cuento de los tres chanchitos es un buen ejemplo de cómo podemos hacer las cosas".

"Podemos buscar nuevamente las soluciones mágicas y volver a construir la casita de palitos, como fue en el 2002 aplaudiendo el incumplimiento nuestro hacia el mundo o como fue en el 92, 93, que hicieron todos estos sistemas perversos que tuvimos, y al primer viento se va. La podemos hacer de barro; primer lluvia, se va. O la podemos hacer de concreto, con cimientos", explicó.

"Pero van casi tres años de gobierno y las cosas cada día están peor", le retrucó Simons. Al mismo tiempo, se sumaron los otros invitados a los reproches.

"Yo opino igual que Barbie, creo que estamos peor", dijo Gustavo Pastorizo, al igual que Julio Bárbaro y Florencia Arietto.

El precio de los combustibles

Iguacel también se refirió al aumento del combustible, sobre el cual dijo que "no es exclusivo de la Argentina, pasó en todo el mundo por el aumento del precio del petróleo".

"Estamos en un proceso de competencia. Acá había un sistema en el que no había muchas ganas de competir, y lo que les he dicho es 'señores, compitan'. Acá tienen que buscar que cada uno optimice sus inversiones pero también cuide a sus clientes...", argumentó el funcionario.

Inmediatamente, Mirtha Legrand lo interrumpió: "¿Pero cada uno va a cobrar lo que quiere, a piacere?"

"Bueno, vos eras actriz tenías tu caché y cobrabas en función... quiero decir: vivimos en una sociedad libre y la ley de hidrocarburos desde el 64 da esa libertad. Lo que pasa es que cada uno no cobra lo que quiere porque si cobra caro no vende, es decir, nuestra misión es asegurar que no haya cartelización", explicó.

Iguacel aseguró que "Argentina puede ser uno de los diez países que se sientan en el mundo a discutir la energía".

Y agregó: "Hoy, energías renovables, están 57 proyectos en construcción, ya entraron tres en producción. Dentro de un año vamos a tener el 10 por ciento de energía renovable en Argentina".

Fuente: Clarín