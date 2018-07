“La gente está con ganas de vernos en alguna propuesta nacional”

Andrea Frigerio volverá a la pantalla grande en agosto, con “Mi obra maestra”. En el filme, de los creadores de “El ciudadano Ilustre”, interpreta a “una excéntrica señora del arte”. En diálogo con El Tribuno habló de esta experiencia, sus múltiples proyectos y su paso por Rizhoma Hotel, la reciente ficción de Telefé. La actriz que pasó por “Poné a Francella” y “Los Roldán”, entre otros, se destacará en cine y en televisión, aquí revela algunos detalles los trabajos que la tienen como protagonista.

Formás parte de Rizhoma Hotel ¿Cómo describís tu paso por este nuevo ciclo?

Fue una experiencia espectacular. La verdad es que es un formato increíble. Trabajé con Jesús Braceras, con quien había trabajado en “La Dueña”, así que ya lo conocía y fue muy fácil, porque te respeta mucho como actriz. Es alguien que además escucha mucho, conversa mucho el personaje. Y es la idea: construir algo real y que tenga que ver con la realidad. Mi personaje es la mujer del presidente, que va buscando una reelección y necesita una mujer perfecta. Se le complican un poco las cosas y necesita “formatear” a su mujer a gusto y medida. No sé si lo logra tanto, porque ella es un poco inestable emocionalmente.

En este momento justamente, en el que las mujeres estamos difíciles de “formatear” ¿cómo te interpela tu personaje?

Bueno, justamente porque es toda una novedad esto de que las mujeres ya no nos dejamos formatear. Todavía está aprehendida a otra época, que la pone en una situación de no querer hacer algo, pero al mismo tiempo no poder salir de ese formato.

¿Por qué crees que la gente se va a enganchar con esta serie?

Primero, porque la gente está ávida de la ficción con actores argentinos. Pareciera que hay pocas ficciones así. Después me doy cuenta de lo que pasa en la calle, con todos los avances que vamos poniendo en la pantalla, y me llegaban los Whatsapps preguntándome qué estaba haciendo, o me preguntan cuando voy por la calle de qué se trata. Me doy cuenta de que la gente está con ganas de vernos en alguna propuesta nacional, con libros nacionales, con factura propia y con actores y actrices nacionales.

Segundo, veo que los libros son muy potentes, fuertes y muy verdaderos. A pesar de que son historias muy locas, son verosímiles.

Retomando la importancia de hacer ficción nacional, ¿cómo sigue tu año?

Este año, tengo cuatro estrenos de películas. El 31 de julio, con mi primera película en Paraguay , con la novedad de que trabajo junto a mi hija “Fini” (Josefina Bocchino), que es actriz. La película se llama “Leal” y está dirigida por Pietro Scappini y producida por Hei Films y una productora argentina, Arco Libre. Es la primera vez que actuamos juntas y hacemos de madre e hija. Mi personaje se llama Ángeles y va creciendo en la pantalla. Acá todavía no se estrenó, pero fue un proyecto hermoso. También voy a estrenar “Mi obra maestra” de Gastón Duprat y Mariano Cohn, con Guillermo Francella y Luis Brandoni, el 14 de agosto. Después, una película que se llama “Rojo”, con Darío Grandinetti de Benjamín Naishtat. Y otra película de Diego Corsini, con quien grabé mi primera película, “Pasaje de vida” y que se llama “Solo el amor”, que es una comedia romántica. En agosto empiezo en teatro, justamente con esto que me decías, respecto de las mujeres y lo difíciles que estamos de formatear, y de convencer de que tenemos que ocupar un lugar que no queremos ocupar. La obra se llama “Cuerpos perfectos”.

El “Ciudadano Ilustre” tuvo muchísima repercusión ¿qué implica para vos volver a trabajar con sus directores?

Trabajar con Mariano y con Gastón es un placer. Cuando me llamaron para hacer “El Ciudadano ilustre”, no entendí muy bien por qué me llamaban a mí, habiendo tantas actrices. Ellos me dieron sus motivos, y además me dieron “carta blanca” para hacer lo que quiera. Y yo hice esa Irene que a la gente le gustó mucho porque era una mujer como muerta en vida; que no había luchado por él, y se había dejado vencer por “lo que hay que hacer” y lo que se espera de una mujer de pueblo, de determinada condición social. Para componer a ese personaje, me inspiré mucho en las mujeres que conozco y que conocí. Yo soy hija de una maestra rural, así que imagínate todo el background, el argumento interno, que tenía como para poder recrear a Irene. Mi mamá no era como ella, pero conoció a muchas Irene. Lo que hice, lo hice con absoluta libertad y placer. Ahora me llamaron para “Mi obra maestra” y es un personaje completamente diferente. Dudú se llama el personaje: es la dueña de un museo y una excéntrica señora del arte, digamos. Una persona muy parodiable.

Decías que el personaje de Irene estaba como muerto en vida. En contraposición ¿qué cosas te impulsan en la vida, te llevan a elegir un proyecto o ir para adelante?

Hacer de otro (que es lo que nos toca a nosotros los actores) es fascinante, porque tenemos muchas vidas en una vida. Robar la vida de otro y ponernos en su lugar es alucinante. No me va a alcanzar la vida para ser todo lo que quisiera ser, para interpretar las vidas que quiera interpretar. Soy una persona llena de ilusiones y sueños.