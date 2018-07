"El sorteo me sacó una sonrisa, ante River es especial"

El mediocampista de Racing Ricardo Centurión minimizó la dificultad del cruce frente a River por los octavos de final de la Copa Libertadores, y dijo que, personalmente, son partidos que le gusta disputar.

“El sorteo me sacó una sonrisa. Son partidos que me gustan. Es especial. River tiene un plantel de mucha calidad y jerarquía. Y nosotros nos estamos armando bien”, afirmó Centurión desde Orlando, Estados Unidos, donde la academia continúa con los trabajos de pretemporada.

Incluso, Ricky reconoció que recibió pedidos de hinchas de su exclub, Boca, para que complique la continuidad del millonario en la Libertadores.

“Los hinchas de Boca también me pidieron a través de las redes sociales que le gane, por mi pasado. No tenemos competiciones antes, así que solamente hay que mentalizarse y trabajar duro. Tenemos que tratar de sacar lo mejor de cada uno y llegar a ese partido con esa chispa necesaria para andar bien”, explicó Centurión.