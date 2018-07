“Buscamos que se destaque a las chicas por su juego y no por su belleza” 

Se viene la quinta edición de la copa “Salta La Linda”, un torneo que reunirá a 16 equipos de fútbol femenino de varias provincias, pero que además tiene preparada una nueva propuesta. Aparte del campeonato que se jugará del 13 al 15 de julio, el sábado 14 se dictará un taller de deporte y periodismo con perspectiva de género denominado “Pateando Mandatos”. Este taller está encabezado por Mariana Ibarra, una joven becaria del Conicet que se encuentra realizando su doctorado en Ciencias Sociales avocada al estudio de la desigualdad de género en el deporte.

¿Cómo surgió la idea del taller?

Es la primera vez que voy a hacer algo como esto y surgió de mi investigación. Belén Morelli, la organizadora del torneo, es una de mis principales informantes y le propuse hacer este taller, para exponer las desigualdades que se dan en el fútbol desde el punto de vista de las jugadoras y el tratamiento mediático que reciben.

Mariana Ibarra, becaria del Conicet

¿Qué contenidos van a exponer?

Primero queremos darle una perspectiva de derecho, hablando de las leyes de comunicación audiovisual y protección integral a las mujeres, niños y adolescentes. Luego pasaremos a los hechos, por lo que nos viene al pelo el Mundial para comparar las selecciones. Por ejemplo, las mujeres que juegan en el seleccionado de Islandia reciben el mismo salario que los varones, algo que no pasa en Argentina.

¿Cuán grande es la desigualdad entre las selecciones del país?

El año pasado las chicas de la selección hicieron un paro porque solo les daban 150 pesos de viáticos y estuvieron un año y medio sin actividad. Fueron a jugar la Copa América 2018 con una semana de preparación, con pocas condiciones y usaron las camisetas de las inferio res.

¿Y con la cobertura periodística pasa lo mismo?

La Copa América casi no tuvo cobertura. Solo fueron unos chicos de Crónica que tienen un programa de fútbol femenino. Y se mediatizó un poco recién cuando las jugadoras hicieron el gesto de Topo Giggio a lo Riquelme, para reclamar ser escuchadas.

¿Qué ocurre a nivel local?

Acá sucede lo mismo, no hay una cobertura sistemática. La mayoría de los periodistas que cubren son los que recién se están iniciando en la práctica y lo hacen en condiciones muy precarias. En sí, el periodismo local esta precarizado y más aún el deportivo.

Entonces, el objetivo del taller es repuntar esta situación...

Al taller le pusimos “Pateando Mandatos” como un juego de palabras, siendo que muchas veces se las manda a las mujeres a lavar los platos, como si no supieran del deporte. Buscamos que la noticia se construya de una mejor manera, y no siempre recaiga en la belleza sino más bien en lo deportivo. Que no haga falta referirse a Messi cuando se habla de Estefanía Vanini, la 10 del seleccionado. O que cuando se busque una declaración, se acuda a las protagonistas y no a un entrenador o referente masculino.