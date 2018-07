Matthysse y Pacquiao, a días del gran combate en Malasia

Queda muy poco para la pelea del año y una de las más trascendentes en la historia del boxeo argentino. El próximo 14 del corriente mes se enfrentarán en Kuala Lumpur, Malasia, el filipino Manny Pacquiao contra el argentino Lucas Matthysse, que tiene entre ceja y ceja producir ese nocaut que retire de la actividad a la leyenda del pugilismo mundial.

Pacquiao, campeón en ocho divisiones, llegó ayer a la capital de Malasia y se pronunció a sí mismo listo para la pelea por el título welter de la AMB, cetro que posee el argentino tras vencer por nocaut el pasado 27 de enero al tailandés Tewa Kiram en Los Ángeles, California.

Después de un vuelo directo desde General Santos, Filipinas, donde condujo su campamento de entrenamiento, Pacquiao llegó al hotel donde se encontró una gran multitud de medios filipinos esperándolo.

“Me siento bien”, dijo Pacquiao. “‘Tuve un gran campamento. Me gustaría agradecer a mi equipo de MP Promotions. Quiero darles un premio por hacer un buen trabajo”, agregó el multicampeón.

A sus 39 años, el boxeador filipino desea más que nunca obtener el décimo título de su carrera (tiene 9 en 8 divisiones diferente) y, para esto, debe derrotar a Matthysse, vigente poseedor de la categoría en cuestión, quien se ha preparado 95 días en California y ha prometido retirar a “Pac-man” de un nocaut en el Axiata Arena.

Bajo la supervisión del el entrenador Joel Díaz, el técnico alterno Mario Narvaes y el preparador físico Federico Wittenkamp, Matthysse realizó un duro entrenamiento a doble turno en los gimnasios del estado de California, Estados Unidos, donde tuvo una preparación de 95 días con el fin de vencer a Pacquiao.

“Sé que cada vez me queda menos. Ahora tengo esta pelea grande y sigo pensando en el retiro. Llegué a lo más alto, no cualquiera logra lo que conseguí”, contó Lucas Matthysse.

“Estuve muchos años buscando el cinturón y sé que los campeones hacen algunas defensas livianitas. Pero una pelea contra Manny Pacquiao no se te da siempre, entonces la agarré con mucho gusto. Pelear con él para mí es algo muy grande”, añadió.

“Estoy preparado al ciento por ciento porque quiero hacer historia. Manny no estará en su mejor momento, pero tiene mucha experiencia y hay que respetarlo”, dijo el boxeador nacido en Trelew hace 35 años. El argentino arribó el pasado 5 de julio a la capital de Malasia esperanzado en regresar al país con la victoria más importante de su carrera. Confianza le sobra, pero la experiencia de Pacquiao anula todos las especulaciones previas a la contienda.

Hora y transmisión

Matthysse y Pacquiao estarán cara a cara el próximo sábado en la previa de la gran final del Mundial de Rusia. En realidad, será el domingo 15 por la mañana de Kuala Lumpur, pero por la diferencia horaria la pelea será entre las 23 y las 0 de nuestro país. El escenario será el Axiata Arena, de la capital malaya, y la velada será televisada por TNT Sports para nuestro país y por Space para el resto de Sudamérica.

Matthysse es campeón mundial welter de la AMB, sin embargo el candidato en las apuestas es Pacquiao. En distintas casas especializadas, el triunfo del filipino paga entre 1.50 a 1.56, mientras que un triunfo de Matthysse cotiza entre 2.63 y 2.66.