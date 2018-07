Messi sigue sin aparecer tras el fracaso de la Selección en Rusia  

Nada por acá, nada por allá. Lionel Messi no aparece por ninguna parte. Nada se sabe del crack tras el fracaso de la Selección argentina en el Mundial de Rusia 2018, luego de caer frente a Francia 3-4 por los octavos de final.

La última vez que se vio a Messi en público fue cuando regreso a Barcelona, el día después de la dolorosa eliminación, hace diez días exactamente. El capitán del seleccionado regresó triste y solitario a la ciudad catalana, donde lo esperó su mujer Antonela Roccuzzo. Digamos “el todavía capitán” porque hasta tanto no diga lo contrario, sigue siendo parte de la Selección.

Messi no dijo una sola palabra, no habló de renuncias pues sería casi una locura, más allá de las presiones que absorbió durante la Copa del Mundo. Pero Leo no le cerraría la puerta al seleccionado, no otra vez, para luego desdecirse y volver a formar parte del equipo, como sucedió luego de perder la final de la Copa Armérica Centenario en el 2016.

Messi seguramente aguarda el desenlace de lo que suceda con Jorge Sampaoli en la Selección. Sabe que ya no tendrá a sus compinches de los últimos años. Biglia y Mascherano no estarán. Y si el DT de Casilta continúa al mando, Sergio Agüero, el más íntimo de La Pulga, no volvería a ser citado. “Si a nosotros nos va mal en este Mundial, tenemos que desaparecer todos de la Selección”, había dicho el astro en diciembre pasado. Parece estar cumpliendo su parte a rajatabla.

El rosarino esta vez se refugió en el silencio absoluto. Tampoco hubo indicios sobre su paradero por estos días. Quizá se encuentre de vacaciones con su familia, con su otro amigo Luis Suárez en algún lugar paradisíaco del planeta. O quizá está resguardado en su mansión catalana. No hay un solo rastro de su destino en las redes sociales. Ni en la de él ni la de Antonela.

Tal vez recién sepamos de Messi cuando tenga que retomar los entrenamientos en el Barcelona, previsto para el lunes próximo. Hasta tanto, Leo está desaparecido y no se sabe qué piensa, cómo está o qué hará con la Selección.