El "Rata" Zelaya, sobre River: “En la Copa Argentina no hay diferencias”

Cada vez falta menos para el partido entre Central Norte y River Plate por la Copa Argentina y varios de los refuerzos se ilusionan con dar el golpe en Santa Fe.

Raúl “Rata” Zelaya es uno de los “viejos conocidos” del cuervo, quien se sumó para aportar su experiencia frente al millonario el próximo 22 de julio en el “Cementerio de los Elefantes”.

El volante comentó cómo se dio su llegada al cuervo para afrontar la Copa Argentina.

“Me llamaron para jugar el partido contra River, me llamó el presidente, yo estaba jugando en Villa Primavera y me gustó la idea, es un partido que todos quieren jugar”, sostuvo Zelaya, quien además, agregó: “Te mentalizás más que nada por este partido, porque después no sabés qué puede pasar, ojalá podamos dar un batacazo”.

Justamente para el “Rata” Zelaya, el encuentro frente a River es una oportunidad que no se da todos los días.

“Uno siempre sueña lo mejor y jugar contra estos equipos, aunque la categoría no te lo permite, pero uno siempre anhela más. Hoy te puedo decir que no hay tanta diferencia, ya quedó demostrado que no hay diferencias en la Copa Argentina y que un equipo de Federal B puede eliminar a uno de Primera”.

“No hay diferencias, antes las había, incluso hablando de edades, porque, por ejemplo, Chicho Rojas y Hernán Vargas son jugadores chicos, pero que tienen la cabeza para jugar como si fueran gente con experiencia”.

De todas maneras, Raúl Zelaya es conciente que el lazo con Central Norte es solamente por este partido frente al millonario y luego tendrá que buscar otros rumbos.

“Lo que vivimos del fútbol sabemos que Central Norte recién juega el año que viene y seguir en la Copa Argentina dependerá de nosotros. Por ahora uno sigue esperando una oferta, pero uno siempre anhela volver a su lugar, a su casa, a Salta. Aunque acá por ahí no soy muy conocido y no están las posibilidades de quedarme, salvo Central no hay llamado de Salta”.

Zelaya incursionó en varios equipos del Federal A y a sus 29 años ya es un jugador experimentado.

“Pasaron diez años y en esos años uno aprende con técnicos y jugadores de los que uno trata de aprender lo mejor de cada uno. A Central Norte lo veo bien, hay chicos que juegan bastante bien, hay potencial y experiencia con Mariano (Maino), Matías (Ceballos) y hasta el mismo Batería (Guanca), se está armando un lindo equipo y no todo está dicho, esto es Central Norte”.

Por último, El Rata sabe que no estarán solos en Santa Fe.

“Central Norte es la mayoría en los clásicos, en los partidos importantes y la cancha va a estar repleta. Vamos a tratar de hacer lo mejor posible, sobre todo para la gente de Central, que es tan pasional”.