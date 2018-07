Para Mora “el gran objetivo es el 22", ante Central Norte

River Plate tiene tres grandes objetivos en este semestre: Superliga, Copa Libertadores (enfrentará a Racing en octavos) y Copa Argentina (contra Central Norte).

Por esto Marcelo Gallardo quiere que sus dirigidos estén a la altura de tales objetivos y ordenó una pretemporada en Orlando, Estados Unidos, con tres amistosos programados para que el equipo se ponga a punto en cuanto a lo futbolístico.

El domingo a la noche le ganó el primer encuentro preparatorio al Deportivo Saprissa, de Costa Rica, por 1 a 0 sin mostrar una imagen sólida.

Después del encuentro ante Saprissa, River ya puso su mente en el debut oficial del semestre, en la Copa Argentina, ante Central Norte en Santa Fe por los 32avos. de final. Y en esa sintonía, Rodrigo Mora lo reconfirmó aseverando que se están preparando para enfrentar al cuervo: “El gran objetivo es el día 22, el primer partido de la Copa Argentina. Este partido servía para prepararnos y para que el entrenador vaya viendo con qué equipo quiere arrancar el 22”.

El delantero uruguayo además expresó que “fue el primer partido, estamos trabajando duro y bien. Cada vez me voy sintiendo mejor. La felicidad de volver a tener la oportunidad de hacer la pretemporada con River me llena de orgullo porque, en la pasada recién estaba volviendo de la lesión. Esta me va a servir más”, concluyó.

Poir otra parte, ayer fue el día de descanso del plantel millonario.

Los jugadores aprovecharon para visita los Universal Studios antes de los últimos dos amistosos en Estados Unidos.

Ese inmenso parque, una verdadera atracción para cualquiera a partir de todos los entretenimientos que produce, fue el lugar elegido por los jugadores para pasar un día distinto y mezclarse con miles de turistas.

Desde hoy, el plantel volverá a la pretemporada antes de afrontar los últimos dos amistosos previos al regreso a Buenos Aires.

Enfrentará este viernes a Millonarios de Bogotá, dirigido por Miguel Angel Russo, y el lunes 16 de medirá ante el DIM de Colombia.

La vuelta al país está prevista para el 17 y el domingo 22 se producirá el debut en la Copa Argentina, contra Central Norte, en Santa Fe.

Leonardo Ponzio también habló tras la victoria ante Saprissa. Aseguró que River tiene “muchas cosas importantes para jugar” y avisó que “el objetivo es el mismo de siempre, lo que obliga esta camiseta, enfrentar y pelear lo que toca”.

Y luego, el capitán añadió: ‘Es bueno tener una base y un proyecto. Los jugadores que se van es por buen rendimiento, y los que se quedan es porque realmente quieren estar acá. Debemos seguir con el mismo nivel y tratar de mantener esa sintonía”.