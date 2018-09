Hay odontólogos que ya cobran una "diferencia" para cubrir la prestación

Un grupo de odontólogos autoconvocados se manifestaron ayer por la mañana en las puertas del Instituto Provincial de Salud de Salta (IPSS) y luego en la Asociación Odontológica Salteña, en reclamo de la actualización de los aranceles que quedaron muy desfasados con el incremento de la inflación y, lo que es peor, que ellos cobran tres o cuatro meses después de la prestación realizada. El sector pidió una reunión con el titular de la obra social de la Provincia, Martín Baccaro, y por estas horas aguardan una respuesta para poder reunirse a conversar con él la próxima semana.

Marco Maldonado, representante del Gremio Odontológico Argentino (GOA) de Salta, acompañó la protesta y advirtió que "en cualquier momento puede llegar a colapsar el sistema", debido a que la situación ya no da para más. "Yo hago una extracción hoy y a esa extracción la cobro en tres o cuatro meses, y encima de que ya no tiene el mismo costo, la Asociación y el Círculo, que son las entidades que dirigen el convenio con las obras sociales, me pagan el 20 o 30 por ciento de la prestación real", señaló el odontólogo.

Otro de los problemas que está atravesando el sector profesional es el aumento diario de los precios de los materiales e insumos que necesitan para trabajar, que se adquieren a valor dólar. "En las casas dentales hay como una hiperinflación, un día comprás a un precio y al otro día ya tiene otro. Hay informes de colegas que señalan que a esta altura los materiales dentales aumentaron un 600 por ciento. Esto es insostenible", expresó el gremialista.

Según Maldonado, en la capital salteña hay 800 profesionales odontólogos. A nivel nacional, la Federación Argentina de Colegios de Odontólogos (FACO) también expresó su preocupación por la situación económica que está afectando al sector.

"Siempre salimos a bregar por la salud de la población y la verdad que hoy la situación es bastante preocupante. Así es imposible mantener cualquier trabajo", planteó.

En la Asociación Odontológica salió su titular, Antonio Abud, y se mostró dispuesto a entablar un diálogo con los autoconvocados que permita tratar de mejorar la realidad de los profesionales.