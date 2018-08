El derecho de todos a vivir mejor

El debate sobre la despenalización del aborto parece haber abierto una “caja de Pandora”, pero solo arrojó sobre el escenario problemas profundos de la condición humana.

Los legisladores deberían comprender la profundidad de lo que se reclama, despolitizarlo por completo y prestar atención a la dimensión filosófica, sociológica y antropológica que se avizora. Sin desmesuras.

Nadie debería oponerse a la educación sexual en las escuelas, porque es imprescindible.

La filosofía de género contiene elementos revulsivos para la mirada naturalista tradicional. No se puede pretender que todo el mundo acepte lo que es una posición discutible.

Algunas feministas plantean sus reclamos en términos dogmáticos. Por momentos parecen actuar como acólitos de una nueva religión, aunque se sientan plenamente laicas.

Pero detrás de eso afloran realidades humanas. En primer lugar mujeres que se sienten postergadas o sometidas en su relación de pareja, en su desempeño profesional, en su remuneración, en lo que se espera de ellas, en la cultura en general. También se descubre el sufrimiento de los hombres y mujeres homosexuales, que han debido sufrir bullying, vergüenza y agresiones hasta tener que disfrazar su condición. Nadie elige ser travesti o transexual, porque nadie elige su sexualidad.

La imprudencia del anticlericalismo anacrónico, que hoy se ha convertido en lugar común, o la amenaza de un nuevo patriarcado no deben paralizar a una sociedad en la que proliferan femicidios, violencia de género, violaciones y abusos sobre menores.

Los conflictos de la humanidad no se resuelven con consignas de ocasión. Los derechos humanos, uno de los logros más formidables de la civilización occidental, se inspiran en la dignidad de la persona humana y en sus raíces está el derecho de todos a vivir y a convivir lo mejor posible.