Expulsan a un opositor de la Asociación de Jubilados

La Asociación de Jubilados y Pensionados de Salta expulsó y privó de su condición de socio activo a Daniel Aguirre, que en 2017 fue el candidato por la lista Celeste y Blanca, pero sufrieron una serie de lo que consideran "artimañas avaladas por Personas Jurídicas", que enrarecieron el procedimiento electoral. Ahora intentarán desplazar de la presidencia a Aldo García, quien ya lleva 19 años al frente de la entidad.

García y los otros 9 miembros de la comisión directiva justificaron la expulsión por los comentarios de Aguirre en medios radiales y televisivos donde fustigó (y fustiga) la gestión que aquellos llevan adelante. Consideraron que "calumnia e injuria a la institución".

En realidad, Aguirre critica a esa comisión directiva. Acompañado por los afiliados Horacio Velarde, Santiago Tacacho, Ricardo Copa, Elsa del Carmen y Graciela Saravia, y los asesores Mercedes García Saravia, Cecilia Cárdenas y Rubén Tapia explicó a El Tribuno su posición respecto a esa decisión.

"Es una sanción arbitraria, y por razones políticas", dijo el dirigente, quien sostuvo que ellos impugnan las elecciones de 2017, solicitan la intervención de la Asociación y exigen la auditoría de todas las cuentas porque sospechan que abundan las irregularidades".

Las irregularidades que denuncian son de índole institucional y administrativa.

Al no brindar espacio a la lista opositora, el oficialismo neutraliza el control de las cuentas, ya que tiene a su cargo el órgano de fiscalización.

La Asociación administra un presupuesto generoso: administra la farmacia, el camping termal de Los Sauces y el de La Merced, además de los fondos que provienen de las cuotas de los socios y del coseguro de salud. La estimación de ingresos que realiza la lista opositora es abismalmente superior a los datos oficiales. Los ingresos por cuotas societarias estarían siendo subvaluados: declaran $11 millones y los opositores calculan $25 millones anuales. Lo mismo ocurre con el alojamiento y camping con aguas termales de Los Sauces, a tres kilómetros de El Bordo, donde los ingresos declarados son tan exiguos ($1.500.000 en 2015) que se considera urgente una auditoría.

Según Aguirre, ese manejo turbio de los fondos de la Asociación explica las maniobras para borrar a su lista de las elecciones de 2017. "Nos impidieron que nuestro apoderado fuera un "no jubilado'; nos bloquearon el acceso a los padrones y, a pesar de una orden judicial que los obligaba a hacerlo, nos dieron listados, pero no padrones. Los listados no sirven para preparar la campaña, porque son incompletos, y va de suyo que toda lista merece ver la documentación oficial", dijo García. En los listados detectaron 170 muertos, duplicaciones, contradicciones, datos falsos e información faltante. "No solo incurrieron en desobediencia judicial, sino que contaron con la impunidad que les da el apoyo de Personas Jurídicas", enfatizó Aguirre quien confía en disputar la presidencia en 2019.