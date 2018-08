Pago parcial a los transportistas

Desde el programa federal Incluir Salud (ex-Profe) informaron a El Tribuno que el viernes pasado se pagó "toda la deuda" que tenían con los transportistas. Este medio publicó la semana pasada que las empresas que trasladan a personas con discapacidad habían parado ante la falta de pago de sus servicios desde fines del año pasado. Esto perjudicó a más de 130 salteños, que no pudieron hacer sus actividades y terapias durante tres semanas.

Incluir Salud es un sistema de aseguramiento público de salud, que garantiza el acceso a los servicios de salud a madres de siete o más hijos, a personas con discapacidad y a adultos mayores de 70 años titulares de pensiones no contributivas (PNC), entre otros grupos.

"Dimos cumplimiento a lo pactado y el viernes se pagó toda la deuda de los transportistas", aseguró Carlos Saravia, coordinador del programa en Salta. El funcionario aclaró que les pagaron diciembre de 2017 y enero de 2018, de la misma forma que hacen siempre, con el "arreglo" de abonar a 90 o a 120 días hacia atrás.

"La cápita que cobramos es la de abril y con eso se paga, para atrás, 90 o 120 días", explicó Saravia. La cápita de abril suelen cobrarla a fines de julio pero esta vez la cobraron recién en agosto. "A ellos le pagamos lo que corresponde desde abril hacia atrás 90 o 120 días, que es lo pactado con ellos", manifestó. "La idea es que antes de fin de mes, la Nación mande lo que corresponde a mayo. Entonces ahí se vuelve a pagar otro mes para atrás, 90 o 120 días", señaló Saravia y aseguró que los choferes se fueron "conformes" con el pago porque es lo habitual.

En primera persona

Ricardo Recchiuto era uno de los transportistas perjudicados por la deuda de Incluir Salud. Si bien el viernes último levantó el paro ante el anuncio del pago, no está conforme porque aún le adeudan todos los meses de este año. "Como para que me quede un poco tranquilo y subsanar un poco las falencias, me tiraron un cheque", comentó a El Tribuno.

"Me dijeron que Nación les están dando muy de a puchitos, que lo que recibieron trataron de repartirlo pero que no les están girando nada de Nación", lamentó. "Es una solución paliativa". "No es nuestra intención perjudicar a los chicos, pero (hacer paro) es la única manera de presionarlos lamentablemente", declaró.