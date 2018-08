Se recalienta el polémico conflicto entre los remiseros y la AMT

Tras haber bloqueado el tránsito por el centro durante más de 12 horas el jueves, los remiseros, quienes aseguran sufrir violaciones de contratos por parte de los dueños de las agencias para las que trabajan, se reunieron ayer con referentes de la AMT (Autoridad Metropolitana de Transporte) en el Grand Bourg, pero no llegaron a un acuerdo.

"Pedimos que se respete lo que dicen los contratos con las agencias. Estos establecen que debemos abonar 1.800 o 2.000 pesos mensuales y estamos pagando, en negro, entre 2.350 y 2.800 pesos semanales, lo cual constituye una defraudación fiscal o impositiva, y es un fraude al Estado con el apañamiento y bajo el manto de corrupción que viene de la AMT y políticos relacionados al Gobierno", manifestó a El Tribuno "Tuco" Bazán, vocero de la Unión de Conductores y Remises y Afines de Salta (UCRA). El hombre no quiso aportar su nombre por temor a represalias.

"Esta mañana (por ayer) escuchamos una voz por ahí que nos dijo que con toda esa plata se financian campañas políticas. No podemos dar nombres porque todavía no tenemos las pruebas. Todo esto que pasó es como si hubiéramos pinchado una bolsa con líquido, sin saber qué era y descubrimos que era pus. Ese pus está hoy derramándose en las calles de Salta. Es impresionante la corrupción", aseguró.

El hombre contó que muchos remiseros, en el último tiempo, decidieron pagar los montos que figuran en los contratos y no más. "Desde que tomamos esa decisión hemos sufrido atropellos. Un agenciero amenazó de muerte a un compañero, a su familia. Eso no podemos permitirlo bajo ningún punto de vista", sostuvo.

Además, recalcó que los trabajadores del volante piden "garantías constitucionales al Gobierno". "No sabemos en qué momento podemos ser agredidos por los propietarios de agencias, porque ya no estamos seguros ni en nuestras propias agencias", dijo.

Según datos que maneja UCRA, hay 57 agencias en Salta y son 600 los remiseros que reclaman, aunque del bloqueo en el centro solo participaron 211 choferes a bordo de los vehículos. El corte se inició a las 10 del jueves y se extendió hasta las 22.30, aproximadamente. Una hora antes, los remiseros obtuvieron una respuesta: serían recibidos en la Casa de Gobierno, en el Grand Bourg, a las 8.

"Pensamos que nos recibiría otro funcionario pero estaba el presidente de la AMT, Federico Hanne. Quedamos sorprendidos. Nuestro error fue no levantarnos e irnos porque nos volvieron a mentir. Simulan desconocer nuestro reclamo. La realidad es que la AMT jamás nos escuchó verdaderamente. Hace tiempo nos habían dicho que iban a mandar notificaciones a las agencias, pero nunca lo hicieron. No les interesa porque hay una línea política y responden a ella", recalcó Bazán.

Desde la agrupación expresaron que planean sumar al reclamo a remiseros del interior de la provincia, más precisamente de Orán, Tartagal, Pichanal y Embarcación. En los próximos días habrá una asamblea en la que analizarán medidas.

"Si las autoridades no están capacitadas para resolver el conflicto entonces que el Gobierno derogue la Ley 7.322 y se acaba el problema con el fin de los remises y la reconversión a taxis", dijo Bazán.

Los remiseros sostienen que necesitan un pronunciamiento del Ministerio de Gobierno y Derechos Humanos. "Aparentemente Derechos Humanos no defiende a los trabajadores, al pueblo. Se lavan las manos. Pedimos garantías, si no seguiremos con cortes de calles para que todos sepan que tenemos una problemática y no nos dan respuesta", finalizó Bazán.

Al ser consultado por la problemática, el presidente de la AMT, Federico Hanne, manifestó que los remiseros "tienen una actitud que es difícil de atender. Nadie discute que hay algunas situaciones con contratos que no se cumplen por parte de las agencias, pero se trata de una relación laboral, entre privados. El vínculo que hay entre agencias y remises no es ámbito de regulación por parte de la Autoridad Metropolitana de Transporte. Esto es como que se le pida al Ente Regulador de Servicios Públicos que vea cómo le paga Aguas del Norte a los plomeros que hacen los trabajos".

En el fondo se esconde un interés por licencias”



El presidente de la AMT, Federico Hanne, explicó que la función del organismo que encabeza es la regulación del servicio de transporte y controlar que los vehículos estén en condiciones, cuenten con seguro y cumplan correctamente la prestación.

Con respecto al reclamo por supuestas violaciones de contratos que realizó la agrupación de remiseros, Hanne respondió: “Lo que tienen que hacer es dirigirse a la Justicia. Si hay un contrato firmado y alguien no está cumpliendo, debe realizarse una denuncia, una presentación en la que intervendrá un juez que resolverá y dirá ‘señor usted tiene razón, pague lo que corresponde, no tiene por qué pagar más de lo que consta en el contrato’. Hay un ámbito que regula este tipo de cosas y es el judicial. Si hay persecución, golpes o amenazas, como ellos aseguran, que hagan las denuncias correspondientes”, añadió.

Sobre la acusación de corrupción, Hanne contestó: “¿Cual sería a corrupción? A nosotros los remiseros nos piden que no los controlemos, que no les hagamos multas. Dicen que tienen pocos viajes, que tienen que pagar mucho de multa y solicitan que no los sigamos para que ellos puedan levantar pasajeros en la calle. Entonces ¿controlamos o no? Piden que no los controlemos y por otro lado dicen que somos corruptos. No resiste análisis, no tiene lógica el planteo. Me parece ridículo y no hay ninguna posibilidad de que cedamos a este tipo de planteo extorsivo”.

Además, informó que el miércoles pasado mantuvo una reunión con los remiseros. “Pero lo que vemos es que está primando mucha irracionalidad. En el fondo de todo esto lo que se esconde es un interés de querer gestionar licencias y que sean distribuidas a través de estos seudocabecillas. Lo que hay en realidad es un trasfondo en el que los remiseros pretenden que se les adjudiquen las licencias colectivas que tienen las agencias y se las entreguen a ellos”, recalcó Hanne.

“¿Como puede ser que el dinero que ellos pagan a una agencia vaya a campaña política? Muchas agencias vienen con limitaciones desde hace bastante tiempo, son agencias a las que nosotros les hemos hecho procedimientos, sanciones. Hemos caducado 200 licencias de agencias porque no cumplían con los requisitos. Tenemos el monto de sanciones, multas y secuestro de vehículos más grande de la historia del organismo”, afirmó. “Si hay algo que tenemos en claro desde la AMT es que es la gestión más transparente que ha habido en términos de transporte. No hemos tenido ni una sola denuncia”, enfatizó.

Finalmente, el presidente de la AMT sostuvo que “no vamos a permitir que se tenga a Salta de rehén como el jueves. No va a haber nuevos cortes de calle y, si hay, vamos a actuar con todas las fuerzas que nos dé la Justicia y la legitimidad de proteger a los salteños de este tipo de avasallamientos”.