El plantel de Racing entrenó con la mente en River

El plantel de Racing se entrenó este sábado de cara al partido en el cual visitará a River por la vuelta de los octavos de la Copa Libertadores, horas después de haber vencido a Patronato en Paraná por 3 a 0.

Los jugadores que fueron titulares ante el elenco entrerriano realizaron tareas regenerativas en el comienzo de la práctica para reponerse del desgaste del encuentro de anoche, tras lo cual se acoplaron a los que no sumaron minutos en Paraná.

Todos ellos hicieron una serie de ejercicios de movilidad y recepción, más fútbol en espacios reducidos de 6 contra 6, con el objetivo de tener la tenencia de la pelota.

Por su parte, los demás futbolistas empezaron el ensayo con una entrada en calor que incluyó tareas de movilidad y de técnica individual mientras que luego efectuaron ejercicios con pelota en espacios reducidos con arcos grandes.

Los defensores Alexis Soto y Alejandro Donatti formaron parte del entrenamiento y practicaron con normalidad de cara al partido que disputará ante River en el estadio Monumental el próximo miércoles a las 19.30.

El plantel de Racing volverá a practicar este domingo en horario matutino a puertas cerradas y sin atención a la prensa ya que el técnico Eduardo Coudet comenzará con el armado del equipo para visitar al elenco de Núñez.

En caso de que la Conmebol no cambie su dictamen inicial de no sancionar a River, Racing deberá buscar un triunfo que le permita pasar a la próxima fase y para ello Coudet haría algunos cambios, uno de ellos el ingreso de Donatti quien ya se recuperó del desgarro que lo marginó del primer partido.

El entrenador deberá definir además si los jugadores Guillermo Fernández y Marcelo Díaz, dos que rindieron en un alto nivel ante Patronato, podrán ser de la partida en el once inicial.