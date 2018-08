Los Pumas, con Figallo de titular, vencieron 32 a 19 a los Springboks

La Selección argentina de rugby, Los Pumas, logró esta tarde un tremendo triunfo sobre Sudáfrica al que venció por 32 a 19, por la segunda fecha del Rugby Championship, con un gran actuación que derivó en cuatro tries.

El equipo de Mario Ledesma se había ido en ventaja en el primer tiempo por 27 a 7, y con este triunfo es la tercera vez que Los Pumas superan a los Springbooks, en la historia entre ambos conjuntos.

El próximo encuentro de Los Pumas será el próximo 8 de setiembre ante Nueva Zelanda y una semana más tarde frente a Australia.

Los Pumas abrieron el marcador con un penal convertido por Nicolás Sánchez, y luego marcó tres tries, dos a través de Bautista Delguy, otro de Ramiro Moyano y el restante del mismo Sánchez, quien además convirtió un drop.

El primer tiempo fue netamente favorable para el equipo argentino, que en media hora había marcado tres tries, pero en el complemento la potencia sudafricana ejerció mucha presión sobre la última línea argentina, que supo aguantar y quedarse con la victoria.

Un primer tiempo memorable



Los Pumas comenzaron con buen pie con un penal de Sánchez, para ponerse 3-0 y los sudafricanos desperdiciaron una clara chance que por la misma vía casi marcó Pollard, pero el balón se le fue abierto.

Sin embargo, una pifia en un tackle de Sánchez sobre Kolisi y el ala se fue derecho al ingoal para marcar el primer try, que fue ratificado por la conversión de Pollard.

La salida de ataque de Los Pumas tuvo a un Sánchez manejando el espacio y a Boffelli desde el fondo para combinar con Bertranou y éste a Delguy, que junto al vértice derecho venció por primera vez el ingoal visitante, y la patada de Sánchez.

Los movimientos de Los Pumas a la salida de un scrum derivó, en busca del "ciego" terminó por romper otra vez la defensa sudafricana, luego que Moroni en la carrera se llevó a dos rivales, cedió a Delguy que dejó desairado a Willie Le Roux para marcar su segundo try.

Aprovechar los "ciegos" fue la virtud que mostraron Los Pumas en la primera hora del partido, en la que también sacaron provecho de la amonestación de Eben Etzebeth para poder romper el ingoal de los africanos.

Luego de la presión sobre la línea de ingoal de Sudáfrica, Los Pumar retrocedieron y en una gran recuperación Sánchez se filtró otra vez por el lado "ciego" para marcar el tercer try local.

La diferencia se hizo abultada y Los Pumas estuvieron concentrados, tanto que Sánchez ejecutó un largo drop que permitió estirar la ventaja hasta el 27 a 7.



Los Pumas aguantaron la embestida sudafricana





Los Pumas mantuvieron la presión y la muy buena administración del balón, haciéndolo circular de derecha a izquierda para que Moyano penetrara nuevamente el ingoal sudafricano.

Pero Sudáfrica respondió rápidamente con un try de Lionel Mapoe sobre la bandera, en un movimiento en el que el equipo visitante impuso rigor y presencia, y la conversión de Pollard colocó el marcador 32 a 14 en favor de los locales.

Todo Sudáfrica salió decidido a llevarse por delante a Los Pumas y con una muy buena tarea del medioscrum Faf de Klerk y los poderosos fowards, comenzó a obligar a un error de los locales.

Como el agua que orada la piedra, Sudáfrica fue desgastando la resistencia de Los Pumas y lo asfixió hasta que con una muy buena asistencia de Pollard a Mapoe, el moreno volvió a marcar un try.

Los minutos finales mostraron a Sudáfrica insistiendo sobre los 22 metros argentinos y los albicelestes aguantando con mucho tackle y hasta salidas colectivas que mantuvieron a los Springbooks a raya.

Síntesis:



Argentina 32 - Sudáfrica 19.

Estadio: Malvinas Argentinas (Mendoza).

Árbitro: Angus Gardner (Australia).

Argentina: Emiliano Boffelli - Bautista Delguy, Matías Moroni, Bautista Ezcurra, Ramiro Moyano - Nicolás Sánchez, Gonzalo Bertranou - Javier Ortega Desio, Marcos Kremer, Pablo Matera - Tomás Lavanini, Guido Petti Pagadizábal - Juan Figallo, Agustín Creevy (C) y Nahuel Tetaz Chaparro. DT: Mario Ledesma.

Suplentes: Facundo Bosch, Santiago García Botta, Santiago Medrano, Matías Alemanno, Tomás Lezana, Tomás Cubelli, Jerónimo de la Fuente, Juan Cruz Mallía.

Sudáfrica: Willie le Roux - Makazole Mapimpi, Lukhanyo Am, André Esterhuizen y Aphiwe Dyantyi - Handré Pollard y Faf de Klerk - Siya Kolisi (C), Warren Whiteley y Francois Louw - Franco Mostert y Eben Etzebeth - Frans Malherbe, Malcolm Marx y Tendai Mtawarira. DT: Rassie Erasmus.